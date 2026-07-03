Honda Monkey 2026 Tampil Lebih Segar, Dapat Warna Baru dan Jok Bermotif Kotak-Kotak

Salah satu sentuhan warna baru Honda Monkey. (AHM)
JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada Honda Monkey melalui pilihan warna baru dan desain jok yang semakin ikonik.
Meski tidak mengalami perubahan teknis, pembaruan ini membuat motor bergaya klasik tersebut tampil lebih segar sekaligus mempertahankan karakter unik yang selama ini menjadi daya tarik para pecinta motor hobi.
AHM menghadirkan tiga pilihan warna baru untuk Honda Monkey, yakni Banana Yellow, Millennium Red, dan Pearl Cadet Gray. Selain kombinasi warna yang lebih ekspresif, motor ini juga dibekali jok bermotif kotak-kotak yang memberikan sentuhan klasik sekaligus memperkuat kesan playful.
Penyegaran tersebut tetap mempertahankan identitas Honda Monkey sebagai mini bike bergaya retro dengan dimensi kompak dan desain yang terinspirasi dari model legendaris yang pertama kali diperkenalkan pada 1961.
Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, mengatakan pembaruan warna dan desain jok ditujukan untuk memberikan pilihan yang lebih menarik bagi konsumen yang menjadikan sepeda motor sebagai bagian dari gaya hidup.
"Honda Monkey memiliki tempat tersendiri bagi para pecinta motor hobi. Melalui pilihan warna dan motif jok terbaru, kami ingin menghadirkan tampilan yang semakin ikonik sehingga pengendara dapat mengekspresikan gaya mereka dengan lebih percaya diri," ujarnya.
Di balik tampilannya yang klasik, Honda Monkey masih mengandalkan mesin satu silinder 125 cc SOHC dua katup berpendingin udara yang dipadukan sistem injeksi PGM-FI dan transmisi manual lima percepatan.
Mesin tersebut dirancang untuk memberikan akselerasi yang responsif sekaligus efisien dalam konsumsi bahan bakar, sehingga cocok digunakan untuk berkendara santai maupun mobilitas di perkotaan.
Meski mengusung desain retro, Honda Monkey tetap dilengkapi berbagai fitur modern. Panel instrumen digital menampilkan informasi kecepatan, indikator bahan bakar, odometer, serta trip meter.
Seluruh sistem pencahayaan juga sudah menggunakan teknologi LED untuk memberikan visibilitas yang lebih baik saat berkendara.
Pada sektor kaki-kaki, motor ini menggunakan suspensi depan upside down Showa yang dipadukan suspensi belakang ganda (twin rear suspension).
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