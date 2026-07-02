TVS All New Callisto 110 Resmi Meluncur, Bawa Bagasi 33 Liter dan Fitur yang Jarang Dimiliki Rival

JawaPos.com - PT TVS Motor Company Indonesia (TVSMCI) resmi menghadirkan All New TVS Callisto 110 untuk pasar Indonesia. Skutik bermesin 110 cc ini membawa sejumlah pembaruan, mulai dari mesin generasi baru, bagasi berkapasitas 33 liter, hingga fitur keselamatan yang dirancang untuk mendukung mobilitas harian di perkotaan.

Kehadiran skutik terbaru ini menjadi langkah TVS untuk memperkuat persaingan di segmen skuter matik 110 cc yang masih menjadi salah satu pasar terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), segmen skutik 110 cc masih menyumbang sekitar separuh dari total penjualan sepeda motor nasional.

Kondisi tersebut membuat persaingan di kelas ini terus berlangsung dengan hadirnya berbagai model baru.

Regional Business Head Indonesia & Singapore TVS Motor Company, Anthony Ho, mengatakan saat acara peluncuran dikawasan Senayan, Kamin (2/7) bahwa All New Callisto 110 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan kendaraan praktis, nyaman, dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Beberapa pilihan warna All New TVS Callisto 110. (Dony/JawaPos.com)

"Salah satu pembaruan utama terdapat pada sektor mesin. All New Callisto 110 kini menggunakan mesin generasi terbaru yang dipadukan dengan Integrated Starter Generator (ISG), sehingga proses menghidupkan mesin diklaim lebih halus dan minim getaran," ujarnya.

Skutik ini juga dibekali teknologi Stop-Go, yang memungkinkan mesin mati secara otomatis saat kendaraan berhenti sejenak.

Fitur tersebut dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar, terutama saat menghadapi kemacetan di perkotaan.

Dari sisi kepraktisan, TVS membekali Callisto 110 dengan bagasi berkapasitas 33 liter, yang diklaim mampu menampung hingga dua helm half-face.