Volkswagen ID. Buzz Hadirkan SmartDeck, Fitur Multifungsi yang Cocok untuk Road Trip Keluarga

JawaPos.com - Perjalanan jarak jauh bersama keluarga sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Mulai dari kebutuhan mengisi daya gawai, menyimpan minuman, hingga menyediakan ruang yang nyaman bagi anak-anak untuk menikmati hiburan selama perjalanan.

Melihat kebutuhan tersebut, Volkswagen Indonesia menghadirkan fitur SmartDeck pada kendaraan listrik ID. Buzz.

Fitur ini dirancang sebagai area multifungsi yang dapat digunakan penumpang baris kedua untuk mendukung berbagai aktivitas selama perjalanan, terutama saat musim liburan sekolah dan road trip keluarga.

SmartDeck merupakan utility tray yang terintegrasi pada bagian belakang kursi depan.

Kehadirannya ditujukan untuk memberikan ruang tambahan bagi penumpang untuk menyimpan atau menggunakan berbagai perangkat dan perlengkapan pribadi selama berada di dalam kendaraan.

Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk meletakkan smartphone, tablet, laptop, minuman, hingga makanan ringan.

Untuk menunjang kebutuhan pengguna modern yang selalu terhubung dengan perangkat digital, SmartDeck juga dilengkapi teknologi pengisian daya nirkabel 15 watt.

Selain wireless charging, tersedia pula cup holder yang dirancang untuk menjaga minuman tetap stabil selama kendaraan bergerak.

Volkswagen juga mengintegrasikan desain SmartDeck dengan interior kabin agar tetap terlihat rapi tanpa mengurangi ruang gerak penumpang.