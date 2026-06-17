Motor Listrik vs Motor Bensin, Mana yang Lebih Murah Setelah 5 Tahun? Ini Perhitungan Lengkapnya 

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai produsen menghadirkan pilihan motor listrik dengan harga yang semakin kompetitif, didukung insentif pemerintah serta biaya operasional yang diklaim lebih rendah dibandingkan motor berbahan bakar bensin.

Namun, harga beli bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan calon konsumen.

Untuk mengetahui kendaraan mana yang benar-benar lebih hemat, perlu dilihat keseluruhan biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO).

Mulai dari konsumsi energi, biaya servis berkala, perawatan komponen, hingga potensi penggantian baterai dalam jangka panjang.

Lalu, jika digunakan selama lima tahun, apakah motor listrik benar-benar lebih murah dibandingkan motor bensin?

Motor Listrik dan Motor Bensin dari Sisi Energi Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, menjelaskan, pada sisi energi, motor listrik memiliki keunggulan telak jika dibanding motor bensin. Bahkan, selisih penghematan bisa mencapai 4-5 kali lipat.

Dia mengungkapkan bahwa motor listrik memiliki biaya Rp 42 per km. Hal yang berbeda jauh dengan motor bensin yang mematok biaya Rp 200-246 per km.

“Dengan 15.000 km per tahun, dalam lima tahun energi motor listrik habis sekitar Rp3-4 juta, bensin Rp14-18 juta, penghematan murni Rp11-14 juta. Apalagi jika insentif Rp5 juta yang ditunda Purbaya terealisasikan. Titik impasnya jatuh di tahun ke 2-3, setelah itu motor listrik kita tinggal bonus pakainya saja,” ungkap Yannes kepada JawaPos.com.

Meski begitu, Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala, mengungkap sejatinya perbandingan per 5 tahun ini sulit diperhitungkan.