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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 12 Juni 2026 | 23.35 WIB

Prabowo Ungkap Kekurangan Maung Pindad, Tapi Tetap Memilih Memakainya

Maung MV3 Garuda Limousine . (Pindad) - Image

Maung MV3 Garuda Limousine . (Pindad)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto membagikan pengalaman menarik selama menggunakan kendaraan dinas Maung MV3 Garuda Limousine produksi PT Pindad saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung.

Di hadapan para pengusaha muda, Prabowo secara terbuka mengungkapkan bahwa mobil kepresidenan buatan dalam negeri tersebut masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan.

Meski demikian, ia menegaskan tetap bangga dan memilih menggunakan kendaraan hasil karya anak bangsa itu.

Cerita tersebut bermula ketika Prabowo mengisahkan pengalamannya saat melakukan perjalanan dinas menggunakan Maung MV3.

Dalam salah satu kesempatan, ia sempat beristirahat di dalam kendaraan ketika hujan turun cukup deras. Saat terbangun, ia merasakan ada air yang masuk ke dalam kabin dari bagian atap mobil.

"Suatu saat, saya suka tidur dimobil, karena hujan deras diluar saya tidur tahu tahu tes, tes, tes (sambil mengisyaratkan air menetes diwajah). Saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya baru ya kan ya aku kirim kembalilah. Ini kan buatan Pindad, aku bilang eh Pindad tolonglah bocornya dikurangin gitu lho," ujar Presiden Prabowo dan mendapat sambutan tawa para peserta Munas yang disiarkan salah satu televisi Nasional (10/6).

Tidak hanya soal kebocoran, Prabowo juga menyoroti karakter suspensi kendaraan yang menurutnya masih terasa cukup keras ketika melintasi jalur pegunungan.

Guncangan yang dirasakan selama perjalanan menjadi catatan lain yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyempurnaan produk.

"Saat naik gunung gredek-gredek tapi gakpapa demi nasionalisme saya tetap pakai mobil ini," ujarnya.

Prabowo justru menganggapnya sebagai bagian dari proses pengembangan produk nasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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