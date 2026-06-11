Mirip Honda Vario Lawas, Kawasaki Brusky 125 Meluncur dengan Harga Lebih Mahal

JawaPos.com - Peluncuran Kawasaki Brusky 125 di ajang Jakarta Fair Kemayoran 2026 hari ini (11/6) langsung menarik perhatian di kalangan pecinta roda dua Indonesia. Bukan hanya karena menjadi motor matic pertama Kawasaki di Indonesia, tetapi juga karena desainnya yang dinilai sangat mirip dengan Honda Vario generasi lawas.

Di media sosial, tidak sedikit netizen yang menyebut motor ini sebagai "Vario KW", bahkan ada yang menyebutnya sebagai "Vario versi Kawasaki".

Sentimen tersebut muncul karena kemiripan desain yang cukup kuat, mulai dari bentuk bodi, proporsi keseluruhan, velg, hingga beberapa komponen yang mengingatkan pada Honda Vario 125 dan Vario 150 generasi K59/K60 yang pernah sangat populer di Indonesia.

Namun, apakah Kawasaki Brusky 125 hanya sekadar "Vario berkostum hijau"? Atau justru punya daya tarik tersendiri yang bisa mengganggu dominasi Honda Vario di kelas skutik 125 cc?

Kenapa Kawasaki Brusky 125 Disebut "Vario KW"? Jika dilihat sekilas, sulit menampik bahwa Brusky 125 memiliki DNA desain yang sangat dekat dengan Vario generasi terdahulu.

Bagian fascia depan, lekukan bodi samping, desain dek, hingga bentuk buritan mengingatkan pada Vario 125 dan Vario 150 yang pernah menjadi primadona beberapa tahun lalu.

Penulis menilai motor ini seperti membawa kembali desain Vario yang sudah tidak lagi diproduksi Honda, namun dengan identitas dan logo berbeda.

Karena itulah muncul berbagai komentar netizen yang menyebutnya sebagai "Vario KW", meski secara teknis Brusky 125 merupakan produk resmi hasil kerja sama Kawasaki dengan Modenas Malaysia, bukan produk tiruan atau ilegal.

Faktanya, model ini berasal dari Modenas Karisma 125S yang telah lebih dulu dipasarkan di Malaysia sebelum akhirnya masuk Indonesia dengan branding Kawasaki.

Apa Saja Perbedaan Kawasaki Brusky 125 dan Honda Vario? Meski terlihat mirip, ada sejumlah perbedaan yang cukup signifikan.