Suzuki Bidik Afrika Jadi ‘India Berikutnya’, Target Penjualan Naik 20 Persen pada 2030

Sejumlah kendaraan dimuat ke dalam kereta untuk dikirim dari pabrik Suzuki Motor Corp. di Hansalpur, India bagian barat, 18 Maret 2026. (Kyodo)
JawaPos.com – Suzuki Motor Corp. menjadikan Afrika sebagai mesin pertumbuhan berikutnya setelah sukses menguasai pasar India. Produsen mobil asal Jepang itu menargetkan penjualan di benua tersebut naik sekitar 20 persen menjadi 150 ribu unit per tahun pada tahun fiskal 2030.
Seperti dilansir Kyodo, Senin (8/6), Suzuki melihat Afrika sebagai "India berikutnya". Wilayah itu dinilai memiliki potensi besar berkat pertumbuhan penduduk yang cepat, ekspansi ekonomi, serta tingginya kebutuhan kendaraan terjangkau yang mampu melintasi jalan dengan kondisi berat.
Saat ini populasi Afrika telah melampaui 1,5 miliar jiwa. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dibanding India yang merupakan negara berpenduduk terbanyak di dunia.
Potensi pasar itu diperkirakan terus membesar. Pada 2050, jumlah penduduk Afrika diproyeksikan mencapai sekitar 2,5 miliar jiwa.
Pasar kendaraan baru di Afrika saat ini mencapai sekitar 1,4 juta unit per tahun. Suzuki menjual sekitar 127 ribu kendaraan di kawasan tersebut dan menguasai sekitar 9 persen pangsa pasar.
Sebagian besar kendaraan Suzuki yang dipasarkan di Afrika diproduksi di India. Kedekatan geografis membuat India menjadi basis ekspor penting untuk memenuhi permintaan di berbagai negara Afrika.
Suzuki kini fokus memperkuat bisnis di kawasan Afrika Sub-Sahara. Model sedan kompak Dzire yang hemat bahan bakar mulai mencatat pertumbuhan penjualan di Pantai Gading, terutama karena tingginya kebutuhan layanan transportasi berbasis aplikasi di tengah keterbatasan angkutan umum.
Di Afrika Selatan, SUV Fronx menjadi salah satu model yang diminati konsumen berkat performa berkendaranya. Sementara Nigeria dan Ethiopia dipandang sebagai pasar menjanjikan karena pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang diperkirakan berlangsung pesat dalam beberapa tahun ke depan.
Keberhasilan Suzuki di India menjadi modal penting dalam ekspansi kali ini. Perusahaan tersebut masuk ke pasar India sejak dekade 1980-an, lebih awal dibanding banyak pesaingnya, dan kemudian berkembang menjadi produsen mobil terbesar di negara tersebut.
Untuk memperkuat merek di Afrika, Suzuki menjadi sponsor salah satu kompetisi sepak bola populer di benua itu sejak tahun lalu. Perusahaan juga berencana menambah jaringan dealer serta fasilitas perawatan kendaraan.
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