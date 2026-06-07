Wuling Air ev Lite Jadi Hadiah Utama, Simak Alasan Kendaraan Ini Dilirik Anak Muda

JawaPos.com - Wuling Motors kembali menunjukkan dukungannya terhadap generasi muda dan industri kreatif Indonesia dengan menghadirkan New Air ev Lite sebagai hadiah utama dalam ajang stand-up comedy nasional yang baru saja berakhir di Jakarta.

Pemenang kompetisi, Chairul Mukmin, berhak membawa pulang satu unit Wuling New Air ev Lite serta hadiah uang tunai setelah berhasil mengungguli para finalis lainnya di babak puncak kompetisi.

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk apresiasi terhadap talenta kreatif Indonesia sekaligus upaya memperkenalkan kendaraan listrik yang praktis untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.

"Kami mengucapkan selamat kepada Chairul Mukmin atas pencapaiannya. Melalui kolaborasi ini, Wuling ingin mendukung kreativitas anak muda sekaligus menghadirkan solusi mobilitas yang modern dan ramah lingkungan," ujarnya.

Keterlibatan Wuling dalam berbagai kegiatan kreatif menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjangkau konsumen muda. (Wuling)

Mobil Listrik Ringkas untuk Mobilitas Harian Sebagai hadiah utama, Wuling menghadirkan New Air ev Lite yang mengusung konsep Your Everyday Vehicle.

Mobil listrik ini dibekali baterai berkapasitas 17,3 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 200 kilometer dalam satu kali pengisian daya penuh.

Dengan dimensi yang compact, Air ev Lite dirancang untuk memudahkan mobilitas di area perkotaan yang padat.

Selain mudah dikendarai, kendaraan listrik ini juga menawarkan kemudahan pengisian daya di rumah dan biaya operasional yang lebih efisien dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional.

Cocok untuk Generasi Muda Wuling menilai New Air ev Lite sangat sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang menginginkan kendaraan praktis, mudah dimiliki, dan ramah lingkungan.