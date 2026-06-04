Dari Diler ke Lintasan Balap, Auto2000 Kini Jadi Kekuatan Baru di Balap Nasional

JawaPos.com - Auto2000 tidak hanya dikenal sebagai jaringan diler dan bengkel resmi Toyota, tetapi kini juga semakin aktif mengembangkan dunia motorsport nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran GR Garage Auto2000 Racing Team yang kembali bersiap menghadapi musim balap 2026.

Tim balap ini akan berkompetisi di ajang Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1200 dan Agya One Make Race (OMR) yang menjadi bagian dari Mandalika Festival of Speed (MFoS) di Pertamina Mandalika International Circuit.

Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan keterlibatan perusahaan di dunia balap bukan sekadar mengejar prestasi.

"Motorsport juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan tim, memperkuat kolaborasi, dan mengembangkan inovasi yang nantinya dapat diterapkan pada layanan pelanggan," kata Anton, Kamis (4/6) saat jumpa pers GR Garage di PIK2, Tangerang - Banten.

Hal senada disampaikan Chief Marketing Auto2000, Yagimin. Menurutnya, pengalaman menangani mobil balap membantu para mekanik meningkatkan kemampuan teknis sehingga berdampak positif terhadap kualitas layanan di bengkel resmi.

Meski baru dibentuk pada 2025, GR Garage Auto2000 Racing Team langsung mencatat hasil membanggakan.

Pebalap GR Garage Auto2000 Racing yang akan berlaga di ajang Indonesia Touring Car Race (ITCR) di sirkuit Mandalika. (Dony/JawaPos.com)

Sepanjang musim perdananya, tim berhasil mengoleksi 21 podium dan menempati posisi tiga besar klasemen tim. Pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada musim 2026.

Toyota Agya Tetap Jadi Andalan Pada musim balap mendatang, tim masih mengandalkan Toyota Agya sebagai kendaraan utama di kelas Agya OMR. Tim teknis fokus melakukan penyempurnaan setelan mobil agar sesuai dengan karakter Sirkuit Mandalika, sekaligus menyesuaikan kebutuhan masing-masing pembalap untuk memaksimalkan performa di lintasan.

GR Garage Jadi Rumah Komunitas Motorsport Dukungan Auto2000 terhadap dunia balap juga diwujudkan melalui GR Garage by Auto2000, yang tidak hanya menyediakan layanan peningkatan performa kendaraan, tetapi juga menjadi wadah bagi komunitas otomotif.