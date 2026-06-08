Auto2000 Tancap Gas di Tengah Pelemahan Rupiah dan Daya Beli Masyarakat

JawaPos.com - Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan tekanan nilai tukar rupiah yang terus bergejolak, Auto2000 justru memilih tancap gas. Jaringan dealer Toyota terbesar di Indonesia itu menyiapkan sejumlah strategi baru, mulai dari ekspansi jaringan hingga memperkuat layanan purnajual, untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah ketatnya persaingan industri otomotif nasional.

Meski demikian, Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy, menilai prospek industri otomotif nasional dalam jangka panjang masih sangat menjanjikan. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di kawasan dengan potensi pertumbuhan yang masih terbuka lebar.

"Kami melihat Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk industri otomotif dalam jangka panjang. Kebutuhan mobilitas masyarakat tetap tinggi dan pasar domestik masih sangat menarik," ujar Anton.

Sebagai informasi saat ini Auto2000 mengoperasikan 128 cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa.

Namun, perusahaan mulai mengkaji peluang ekspansi ke sejumlah daerah yang dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi positif, seperti Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Anton, saat ditemui di acara peluncuran Tim balap Auto2000 Racing Team (GRT) beberapa waktu lalu (4/6), kondisi nilai tukar dolar AS yang menguat justru dapat menjadi peluang bagi daerah-daerah yang mengandalkan sektor ekspor.

Peningkatan pendapatan dari aktivitas ekspor berpotensi mendorong daya beli masyarakat, termasuk dalam pembelian kendaraan baru.

"Wilayah yang memiliki aktivitas ekspor kuat bisa mendapatkan manfaat dari penguatan dolar. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, potensi pasar otomotif di daerah tersebut juga ikut tumbuh," jelasnya.

Selain memperluas jaringan secara selektif, Auto2000 juga memperkuat bisnis layanan purnajual atau aftersales. Strategi ini dinilai relevan dengan tren konsumen yang kini cenderung mempertahankan kendaraan lebih lama dibandingkan beberapa tahun lalu.