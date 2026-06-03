Audi Indonesia Bocorkan Mobil Terbaru, Desain Makin Sporty dengan DNA Quattro

JawaPos.com - Audi Indonesia kembali memberikan sinyal kuat terkait peluncuran model terbarunya di Tanah Air. Setelah sebelumnya menegaskan bahwa teknologi penggerak legendaris quattro tetap menjadi bagian dari identitas merek, kini pabrikan premium asal Jerman tersebut mulai memperlihatkan siluet desain yang mengundang rasa penasaran para pecinta otomotif.

Melalui teaser terbaru yang dirilis, Audi menampilkan garis desain yang lebih sporty dan modern. Siluet kendaraan memperlihatkan proporsi bodi yang semakin atletis, dipadukan dengan garis atap yang mengalir tegas sehingga menghadirkan kesan dinamis sekaligus elegan.

Kehadiran model baru ini menjadi bagian dari generasi terbaru kendaraan Audi yang telah lebih dulu meluncur di sejumlah pasar global.

Mobil tersebut mengusung bahasa desain terkini, teknologi yang semakin canggih, serta pengalaman berkendara yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen premium masa kini.

Meski tampil dengan pendekatan yang lebih progresif, Audi memastikan karakter utama yang selama ini menjadi ciri khas merek tetap dipertahankan.

Salah satunya adalah sistem penggerak quattro, teknologi yang telah menjadi identitas Audi selama lebih dari empat dekade dan dikenal mampu menghadirkan traksi serta stabilitas berkendara yang optimal di berbagai kondisi jalan.

Chief Operating Officer Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, di Jakarta, Rabu (3/6) mengatakan model terbaru ini merupakan representasi evolusi Audi yang menggabungkan warisan teknologi dengan kebutuhan konsumen modern.

"Kami melihat model terbaru ini sebagai evolusi yang sangat menarik bagi Audi. Karakter utamanya tetap dipertahankan, termasuk filosofi quattro yang sudah menjadi bagian dari identitas Audi selama lebih dari empat dekade. Namun di saat yang sama, Audi juga menghadirkan pendekatan yang terasa lebih modern, lebih emosional, dan semakin relevan dengan bagaimana pelanggan memaknai kemewahan saat ini," ujar Edo.

Menjelang peluncuran resminya di Indonesia, berbagai petunjuk yang mulai diperlihatkan Audi menunjukkan arah baru pengembangan produk mereka.