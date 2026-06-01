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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 2 Juni 2026 | 02.23 WIB

12 Cara Hemat Menggunakan Mobil Listrik Saat Perjalanan Jauh

Interior mobil listrik baru Wuling CloudEV. (Dony/JawaPos.com) - Image

Interior mobil listrik baru Wuling CloudEV. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Popularitas mobil listrik di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya pilihan model dan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas.

Selain dikenal ramah lingkungan, kendaraan listrik juga menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dibanding mobil bermesin bensin atau diesel.

Meski demikian, efisiensi mobil listrik sangat dipengaruhi oleh gaya berkendara dan kebiasaan pengguna. Tanpa pengelolaan yang tepat, konsumsi energi bisa meningkat dan mengurangi jarak tempuh secara signifikan.

Berikut sejumlah cara yang dapat dilakukan pengguna mobil listrik agar lebih hemat saat melakukan perjalanan jauh maupun aktivitas harian.

1. Manfaatkan Pengisian Daya di Rumah

Mengisi baterai di rumah pada malam hari umumnya lebih ekonomis dibandingkan mengandalkan pengisian cepat di stasiun pengisian umum.

Alasannya, tarif listrik rumah biasanya lebih rendah dibanding biaya layanan pengisian cepat DC Fast Charging. Selain itu, pengisian daya secara perlahan juga lebih baik untuk kesehatan baterai dalam jangka panjang.

2. Hindari Akselerasi Mendadak

Motor listrik memang mampu menghasilkan torsi instan yang membuat mobil melesat dengan cepat. Namun kebiasaan sering melakukan akselerasi agresif dapat menguras energi baterai lebih besar. Semakin besar daya yang digunakan dalam waktu singkat, semakin tinggi konsumsi energi yang dibutuhkan kendaraan.

3. Gunakan Mode Eco

Hampir seluruh mobil listrik modern telah dilengkapi mode berkendara eco. Mode ini mengatur respons pedal akselerator, penggunaan tenaga motor, dan konsumsi sistem pendingin agar lebih efisien sehingga daya baterai dapat digunakan lebih lama.

4. Maksimalkan Regenerative Braking

Regenerative braking memungkinkan energi saat kendaraan melambat dikonversi kembali menjadi listrik dan disimpan ke baterai. Energi yang biasanya terbuang saat pengereman dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah efisiensi perjalanan.

5. Jaga Kecepatan Stabil

Kecepatan konstan terbukti lebih hemat energi dibandingkan sering mempercepat dan memperlambat kendaraan. Motor listrik bekerja lebih efisien ketika kendaraan melaju secara stabil, terutama di jalan tol. Kecepatan ideal untuk sebagian besar mobil listrik berada pada kisaran 70–100 km/jam tergantung karakteristik kendaraan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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