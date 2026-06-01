12 Fitur Mobil Listrik yang Wajib Ada di 2026, Cek Sebelum Membeli EV Baru

Pengunjung mengamati model mobil listrik Xiaomi SU7 di Beijing Auto Show, Tiongkok (AFR)
JawaPos.com - Bagi konsumen yang berencana membeli mobil listrik tahun ini, ada sejumlah fitur yang sebaiknya menjadi pertimbangan utama.
Kehadiran fitur-fitur tersebut tidak hanya membuat pengalaman berkendara lebih nyaman, tetapi juga membantu mengoptimalkan penggunaan kendaraan dalam jangka panjang.
ADAS menjadi salah satu fitur paling penting yang wajib ada pada mobil listrik modern. Sistem ini membantu pengemudi mengurangi risiko kecelakaan melalui berbagai teknologi keselamatan aktif.
Fitur ADAS umumnya mencakup: Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Traffic Sign Recognition.
Alasan Penting:
Kondisi lalu lintas yang semakin padat membuat teknologi bantuan pengemudi sangat dibutuhkan. ADAS mampu mengurangi potensi human error yang menjadi penyebab utama kecelakaan.
Kemampuan pengisian daya cepat menjadi kebutuhan utama pengguna mobil listrik saat ini. Idealnya, mobil listrik 2026 sudah mendukung:
DC Fast Charging minimal 80-120 kW dan Pengisian baterai 20%-80% dalam waktu kurang dari 40 menit.
Alasan Penting:
Mobil listrik dengan kemampuan fast charging akan lebih praktis digunakan untuk perjalanan jauh dan mengurangi waktu tunggu saat mengisi daya di SPKLU.
Teknologi Vehicle-to-Load memungkinkan baterai mobil digunakan sebagai sumber listrik eksternal. Pengguna dapat memanfaatkan daya mobil untuk: Menyalakan laptop, Peralatan camping, Lampu darurat atau untuk peralatan rumah tangga saat listrik padam.
Alasan Penting:
Fitur ini memberikan nilai tambah yang sangat berguna untuk aktivitas luar ruang maupun kondisi darurat.
Sistem pendingin baterai kini menjadi standar penting pada mobil listrik modern. Biasanya menggunakan: Liquid Cooling System, Intelligent Battery Management System (BMS).
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!