12 Fitur Mobil Listrik yang Wajib Ada di 2026, Cek Sebelum Membeli EV Baru

JawaPos.com - Bagi konsumen yang berencana membeli mobil listrik tahun ini, ada sejumlah fitur yang sebaiknya menjadi pertimbangan utama.

Kehadiran fitur-fitur tersebut tidak hanya membuat pengalaman berkendara lebih nyaman, tetapi juga membantu mengoptimalkan penggunaan kendaraan dalam jangka panjang.

1. Advanced Driver Assistance System (ADAS) ADAS menjadi salah satu fitur paling penting yang wajib ada pada mobil listrik modern. Sistem ini membantu pengemudi mengurangi risiko kecelakaan melalui berbagai teknologi keselamatan aktif.

Fitur ADAS umumnya mencakup: Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Traffic Sign Recognition.

Alasan Penting:

Kondisi lalu lintas yang semakin padat membuat teknologi bantuan pengemudi sangat dibutuhkan. ADAS mampu mengurangi potensi human error yang menjadi penyebab utama kecelakaan.

2. Fast Charging dan DC Charging Support Kemampuan pengisian daya cepat menjadi kebutuhan utama pengguna mobil listrik saat ini. Idealnya, mobil listrik 2026 sudah mendukung:

DC Fast Charging minimal 80-120 kW dan Pengisian baterai 20%-80% dalam waktu kurang dari 40 menit.

Alasan Penting:

Mobil listrik dengan kemampuan fast charging akan lebih praktis digunakan untuk perjalanan jauh dan mengurangi waktu tunggu saat mengisi daya di SPKLU.

3. Vehicle-to-Load (V2L) Teknologi Vehicle-to-Load memungkinkan baterai mobil digunakan sebagai sumber listrik eksternal. Pengguna dapat memanfaatkan daya mobil untuk: Menyalakan laptop, Peralatan camping, Lampu darurat atau untuk peralatan rumah tangga saat listrik padam.

Alasan Penting:

Fitur ini memberikan nilai tambah yang sangat berguna untuk aktivitas luar ruang maupun kondisi darurat.