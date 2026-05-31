Ajang Khusus Pencinta Audio Mobil Hadir Awal Juni, Bisa Coba Langsung Sistem Audio Premium

JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap upgrade sistem audio kendaraan terus menunjukkan tren positif. Tidak sedikit pemilik mobil yang kini mencari kualitas suara lebih baik, baik untuk kebutuhan harian maupun sebagai bagian dari hobi dan gaya hidup otomotif.

“Acara ini hasil kolaborasi Mega Audio Jakarta dengan Audison,” ujar Regan Andrew, instalatur Mega Audio Jakarta, terkait penyelenggaraan Mega Audison Xperience Day 2026 yang akan digelar pada 6 Juni 2026 di Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut disiapkan dalam rangka perayaan ulang tahun ke-28 Mega Audio Jakarta. Mengusung konsep mini exhibition, acara ini akan menjadi wadah bagi para pengguna mobil dan penggemar audio untuk mengenal lebih dekat berbagai perangkat audio mobil premium asal Italia, Audison.

Audison dikenal luas di kalangan pecinta audio mobil berkat lini produknya yang mencakup speaker, tweeter, power amplifier, digital sound processor (DSP), hingga subwoofer. Produk-produknya juga kerap digunakan dalam berbagai kompetisi audio mobil di tingkat nasional maupun internasional.

Selama acara berlangsung, pengunjung dapat melihat dan mempelajari langsung lini produk terbaru Audison yang akan ditampilkan. Selain itu, tersedia pula sesi sharing session yang menghadirkan Johny Chandra, pendiri sekaligus instalatur senior Mega Audio Jakarta.

Pada sesi tersebut, peserta dapat berdiskusi mengenai kebutuhan audio mobil, mulai dari penggunaan harian hingga sistem yang dirancang untuk kompetisi. Berbagai pengalaman instalasi dan tuning audio juga akan dibagikan kepada para peserta.

Pengalaman yang lebih menarik hadir melalui sesi Sound Xperience, di mana pengunjung dapat mendengarkan langsung performa perangkat Audison yang telah dipasang pada sejumlah mobil demo.

“Untuk mobil demo kami siapkan lima mobil yang bisa dicoba,” kata Regan. Ia menjelaskan, produk yang tidak tersedia pada kendaraan demo tetap dapat didengarkan melalui demo box maupun ruang demo yang berada di lantai dua gerai.