Audi S3 Verve Edition Resmi Hadir di Indonesia, Sedan Sport 333 HP Harga Nyaris Tembus Rp2 Miliar

JawaPos.com - Audi Indonesia resmi memperkenalkan Audi S3 Verve Edition, edisi spesial dari sedan sport Audi S3 yang hadir dengan tampilan lebih eksklusif melalui warna khas District Green.

Kehadiran model terbaru ini menjadi pilihan bagi pecinta sedan performa tinggi yang menginginkan kombinasi antara desain premium, teknologi modern, dan performa sporty khas Audi.

Dari sisi performa, Audi S3 Verve Edition dibekali mesin 2.0 liter TFSI turbo empat silinder yang mampu menghasilkan tenaga 333 hp dan torsi 420 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis S tronic 7-percepatan dan sistem penggerak semua roda quattro.

Berkat kombinasi tersebut, sedan sport ini mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam 4,7 detik.

Untuk meningkatkan karakter berkendara, Audi menyematkan teknologi torque splitter, S Sport Suspension, serta Audi Drive Select yang menawarkan enam mode berkendara, termasuk Dynamic Plus Mode untuk performa yang lebih agresif.

Secara tampilan, Audi S3 Verve Edition tampil sporty berkat penggunaan velg 19 inci desain 5-Y Spoke, paket eksterior S Line, serta warna District Green yang menjadi identitas utama model ini.

Sektor pencahayaan juga mendapat sentuhan teknologi terbaru melalui lampu Matrix LED dengan Dynamic Lighting Signature yang memberikan visibilitas optimal sekaligus memperkuat karakter modern kendaraan.

Masuk ke dalam kabin, pengemudi disuguhkan berbagai fitur premium seperti panoramic glass roof, Audi Virtual Cockpit Plus, ambient lighting package plus, serta sistem audio SONOS 3D Premium Sound System.