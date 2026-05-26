Spesifikasi Vespa GTS Super Tech 250 Terbaru, Pakai Mesin 250cc HPE dan TFT 5 Inci

Tampilan belakan samping kanan Vespa GTS Super Tech 250. (dok.vespa)
JawaPos.com - Vespa GTS Super Tech 250 resmi meluncur di Indonesia dengan membawa sejumlah pembaruan pada sektor mesin, teknologi, dan fitur modern.
Skuter grand touring premium ini kini menggunakan mesin baru 250cc HPE (High Performance Engine) yang dirancang untuk menghasilkan performa lebih responsif dan efisien untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.
Dari sisi desain, Vespa GTS Super Tech 250 tetap mempertahankan siluet khas lini GTS dengan sentuhan detail yang lebih modern dan minimalis.
Motor ini hadir dengan dua pilihan warna baru, yakni Grey Ottimista Matt dan White Innocente.
Pada sektor teknologi, Vespa menyematkan panel instrumen TFT full digital berukuran 5 inci. Layar tersebut menampilkan berbagai informasi kendaraan seperti kecepatan, konsumsi bahan bakar, hingga status kendaraan secara real time.
Fitur konektivitas Vespa MIA juga menjadi salah satu unggulan. Sistem ini memungkinkan pengendara menghubungkan smartphone ke panel instrumen untuk mengakses navigasi, notifikasi telepon dan pesan, serta kontrol musik langsung dari dashboard.
Selain itu, Vespa GTS Super Tech 250 telah dibekali sistem keyless yang membuat proses menyalakan motor menjadi lebih praktis tanpa menggunakan anak kunci konvensional.
Untuk menunjang kenyamanan dan fungsi berkendara, Vespa turut menyediakan berbagai aksesori resmi seperti top box senada bodi, sandaran jok premium, rear leather bag, front dan rear carrier, serta rubber floormat.
Motor ini juga dilengkapi protection bars di bagian depan, samping, dan belakang untuk meningkatkan perlindungan sekaligus mendukung tampilan khas skuter touring premium.
