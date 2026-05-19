Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 20 Mei 2026 | 05.25 WIB

Vespa 80th Anniversary Resmi Hadir di Indonesia, Sentuhan Klasik 1946 Dipadukan Teknologi Modern

Dua model Vespa edisi ulang tahun. (Istimewa)

JawaPos.com - Vespa kembali menghadirkan model spesial untuk pasar Indonesia melalui peluncuran Vespa 80th Anniversary. Edisi terbatas ini menjadi bagian dari perayaan delapan dekade perjalanan Vespa sebagai salah satu ikon kendaraan roda dua paling populer di dunia.

Selama puluhan tahun, Vespa dikenal bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga simbol gaya hidup, kebebasan, dan desain khas Italia yang melekat lintas generasi.
 
Karakter desain klasik dengan siluet ikonik tetap dipertahankan meski Vespa telah berkembang dalam ratusan model berbeda.
 
Pada perayaan ulang tahun ke-80 ini, Vespa menghadirkan sentuhan historis melalui tiga model utama, yakni Vespa Primavera, Vespa Sprint, dan Vespa GTS.
 
Ketiga model tersebut tampil dengan elemen desain yang terinspirasi dari Vespa generasi awal, namun tetap dibekali teknologi modern yang menjadi ciri khas lini Vespa masa kini.
 
Salah satu identitas utama Vespa 80th terletak pada warna khusus Verde Pastello. Warna hijau pastel ini terinspirasi dari model Vespa pertama yang hadir pada musim semi 1946, saat Italia memasuki masa kebangkitan pasca perang.
 
Nuansa retro semakin terasa lewat detail desain yang dibuat menyerupai Vespa klasik, mulai dari visor, rear grip, spion, hingga detail suspensi depan.
 
Kombinasi finishing glossy dan aksen satin membuat tampilannya tetap modern tanpa meninggalkan karakter klasiknya.
 
Tak hanya itu, velg Vespa 80th juga mengusung desain yang terinspirasi dari Vespa 98 keluaran 1946. Pada bagian tengah velg terdapat tulisan “Est. 1946” dengan finishing bermotif berlian yang memperkuat kesan heritage.
 
Khusus Vespa Primavera 80th, terdapat tambahan kisi-kisi pendingin di sisi kiri yang menjadi salah satu detail khas Vespa generasi awal.
 
Detail eksklusif lainnya hadir melalui emblem “80th” di bagian depan dan logo “80 years of Vespa Est. 1946” di bagian belakang motor sebagai penanda edisi spesial perayaan delapan dekade Vespa.
 
Managing Director and Country CEO Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega, mengatakan kehadiran Vespa 80th Anniversary menjadi bentuk apresiasi kepada penggemar Vespa di Indonesia yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan merek tersebut.
 
"Vespa terus berkembang sebagai simbol ekspresi diri dan gaya hidup yang mampu bertahan lintas zaman," ungkap Marco.
 
Perayaan 80 tahun Vespa juga akan diramaikan melalui event besar di Roma, Italia, pada 25 hingga 28 Juni 2026 yang diprediksi menjadi salah satu festival Vespa terbesar di dunia.
 
Sementara di Indonesia, masyarakat dapat melihat langsung Vespa 80th Anniversary melalui booth Vespa di Pondok Indah Mall 2 pada 25–31 Mei 2026.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
