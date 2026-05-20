"Karena Kamu Ada," Daihatsu Gelar Kumpul Sahabat Serentak di Seluruh Indonesia pada 23 Mei 2026

JawaPos.com – Daihatsu menggelar program Daihatsu Kumpul Sahabat Serentak yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026 di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari campaign “Karena Kamu Ada” yang hadir sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan dan masyarakat yang selama ini tumbuh bersama Daihatsu.

“Melalui semangat Karena Kamu Ada, Daihatsu ingin mengapresiasi seluruh pelanggan dan masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini menjadi energi bagi kami untuk terus tumbuh, berinovasi, dan menghadirkan produk serta pelayanan terbaik,” ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani.

Program Daihatsu Kumpul Sahabat Serentak akan dilaksanakan secara bersamaan di seluruh jaringan outlet Daihatsu. Acara ini menghadirkan suasana kebersamaan khas Daihatsu dengan berbagai aktivitas dan penawaran menarik untuk masyarakat di berbagai daerah.

Pada program tersebut, pelanggan dapat menikmati beragam kemudahan transaksi yang didukung value chain partner Daihatsu. Penawaran yang diberikan mencakup pembelian mobil pertama, penambahan kendaraan baru, hingga layanan trade-in kendaraan lama.

Daihatsu juga menyiapkan berbagai hadiah untuk pelanggan yang melakukan transaksi selama periode program. Hadiah yang ditawarkan terdiri atas 16 unit smartphone, 8 sepeda motor, hingga satu unit mobil Ayla modifikasi spesial yang disebut hanya tersedia satu-satunya di Indonesia.

Saat ini, Daihatsu memiliki jaringan layanan yang tersebar di lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia. Jaringan tersebut didukung lebih dari 260 outlet resmi, lebih dari 170 bengkel resmi, lebih dari 320 Daihatsu Mobile Service, serta lebih dari 3.320 part shop.

Selain kegiatan serentak di outlet, Daihatsu juga tetap menghadirkan program Daihatsu Kumpul Sahabat di sejumlah kota. Tahun ini, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Depok, Gorontalo, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Semarang.