Touring 500 Km ke Lampung, Komunitas JMC Buktikan Nyamannya Skutik Keluarga MAXI

JawaPos.com - Menjaga komunitas tetap solid hingga belasan tahun bukan hal mudah. Namun hal itu berhasil dibuktikan Journalist MAX Community (JMC) lewat touring lintas pulau sejauh lebih dari 500 kilometer menuju Lampung.

Perjalanan panjang ini bukan sekadar touring biasa, tetapi juga menjadi ajang eksplorasi wisata, budaya, hingga kepedulian lingkungan di “Beranda Sumatera”.



Sebanyak 28 wartawan yang tergabung dalam Journalist MAX Community (JMC) mengikuti touring jarak jauh bertajuk MAXI Tour Boemi Nusantara (MTBN) pada 8-11 Mei 2026.

Perjalanan dimulai dari Yamaha Mekar Bintaro menuju Lampung dengan melintasi Pelabuhan Merak dan Selat Sunda.

Touring lintas pulau ini menjadi salah satu pembuktian bahwa motor skutik MAXI mampu digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan nyaman, baik untuk kebutuhan harian maupun turing antarkota.

Destinasi pertama rombongan adalah Menara Siger, ikon wisata Lampung Selatan. Kedatangan rombongan JMC mendapat sambutan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, Dr. I Nyoman Setiawan.

Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan komunitas jurnalis tersebut sekaligus berharap para peserta touring dapat menikmati berbagai destinasi wisata di Lampung Selatan.

Rombongan touring saat melakukan perjalanan. (Istimewa)

Setelah menikmati kawasan Menara Siger, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pantai Pasir Putih, Sabana Gunung Rajabasa, hingga Dermaga Canti sebelum menutup hari pertama di Puncak Bukit Randu, Bandar Lampung.

Pada hari kedua, touring berlanjut dengan eksplorasi wisata bahari di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran. Para peserta menyeberang menggunakan perahu untuk menikmati keindahan Pulau Kelagian Besar dan snorkeling di Taman Bawah Laut Nemo serta Cukuh Bedil.

Tidak hanya menikmati wisata alam, kegiatan ini juga diisi aksi penanaman bibit mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem pesisir.