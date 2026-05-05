Ford RMA Indonesia resmikan dealer ke-34 di MT Haryono Jakarta

Ford RMA Indonesia memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka dealer baru di kawasan MT Haryono, Jakarta. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com-Mobilitas tinggi di Jakarta mendorong kebutuhan akan kendaraan yang didukung layanan purna jual yang praktis dan nyaman. Menjawab hal tersebut, Ford RMA Indonesia meresmikan dealer terbarunya di kawasan MT Haryono, Jakarta, hasil kolaborasi dengan Auto Kencana Group.
Peresmian ini membuat jaringan dealer resmi Ford di Indonesia kini berjumlah 34 lokasi, memperluas akses konsumen terhadap layanan yang lebih dekat dan terintegrasi.
Country Manager RMA Indonesia, Toto Suharto, mengatakan bahwa kebutuhan konsumen kini berkembang, tidak berhenti pada produk kendaraan itu sendiri.
“Pelanggan hari ini tidak hanya mencari kendaraan, tetapi rasa tenang dalam setiap perjalanan. Itu yang ingin kami hadirkan, peace of mind, bukan sekadar produk,” ujar Toto, Selasa (5/5).
Dari sisi mitra, Auto Kencana Group melihat kehadiran dealer ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih menyatu, mulai dari proses pembelian hingga perawatan kendaraan.
President Director Kreasi Auto Kencana, Andee Yoestong, menyebut ekspektasi pelanggan terus berkembang ke arah layanan yang efisien dan praktis.
“Kami melihat kebutuhan pelanggan yang semakin mengarah pada pengalaman yang seamless, dari pembelian hingga perawatan. Dealer ini kami desain untuk menjawab ekspektasi tersebut,” kata Andee.
Dealer Ford MT Haryono mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts), didukung teknologi diagnostik terkini dan teknisi bersertifikasi. Fasilitas Premium Lounge juga tersedia untuk memberikan suasana nyaman selama pelanggan menunggu proses servis kendaraan.
