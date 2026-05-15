Honda Rugi Rp 47 Triliun Akibat Bisnis EV, Kini Taruh Harapan pada Mobil Hybrid

Presiden sekaligus CEO Honda Motor Co. Toshihiro Mibe menggelar konferensi pers di Tokyo pada 14 Mei 2026. (Kyodo)
JawaPos.com – Honda Motor Co. mencatat kerugian tahunan pertama sejak melantai di bursa. Pukulan besar dari bisnis mobil listrik memaksa produsen otomotif Jepang itu mengubah arah strategi.
Seperti dilansir Kyodo, Jumat (15/5), Honda membukukan rugi bersih 423,94 miliar yen (sekitar Rp 47,1 triliun) untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026. Setahun sebelumnya, Honda masih mencetak laba bersih 835,84 miliar yen (sekitar Rp 92,8 triliun).
Kerugian ini menjadi yang pertama sejak perusahaan tercatat di bursa pada 1957. Kondisinya menunjukkan betapa mahalnya koreksi strategi elektrifikasi yang dijalankan Honda.
Laba operasional juga berubah drastis menjadi rugi 414,35 miliar yen (sekitar Rp 46 triliun). Padahal tahun sebelumnya Honda masih mencetak laba operasional 1,21 triliun yen (sekitar Rp 134,3 triliun).
Meski demikian, penjualan justru naik tipis 0,5 persen menjadi 21,80 triliun yen (sekitar Rp 2.419,8 triliun). Namun kenaikan omzet gagal menutup tekanan dari restrukturisasi.
CEO Honda Toshihiro Mibe mengakui situasi ini sangat serius. Ia menegaskan prioritas perusahaan sekarang adalah menghentikan “pendarahan” secepat mungkin.
Biang utama kerugian berasal dari restrukturisasi bisnis EV. Honda membukukan beban 1,58 triliun yen (sekitar Rp 175,4 triliun), lebih besar dari estimasi sebelumnya.
Perusahaan bahkan memperkirakan rugi tambahan 500 miliar yen (sekitar Rp 55,5 triliun) dari bisnis EV tahun ini. Ini menandakan tekanan belum berakhir.
Sebagai respons, Honda menghentikan pengembangan tiga model EV untuk Amerika Utara. Rencana pembangunan pabrik EV dan baterai di Kanada juga dibekukan.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong