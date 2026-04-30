Suzuki GSX-8T dan GSX-8TT Diakui Dunia, Desain Retro Modern Jadi Kunci

Keberhasilan ini membuat lini GSX-8 Series milik Suzuki semakin mendapat perhatian dunia, setelah sebelumnya Suzuki GSX-8R juga meraih penghargaan serupa.

Suzuki GSX-8T dan GSX-8TT mengusung konsep neo retro dengan perpaduan desain klasik khas motor legendaris Suzuki dan teknologi modern. Kedua motor ini hadir dengan tampilan street bike bergaya retro, namun tetap dibekali fitur dan performa motor masa kini.

Red Dot Award sendiri dikenal sebagai salah satu penghargaan desain paling bergengsi di dunia yang telah diadakan sejak 1955.

Mesin 776cc dengan Performa Sporty

GSX-8T dan GSX-8TT menggunakan mesin parallel twin 776cc yang sama dengan GSX-8R. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sekitar 82 hp dan torsi 57,5 lb-ft, sehingga menawarkan performa responsif untuk penggunaan harian hingga touring.

Platform mesin ini juga sudah terbukti kompetitif setelah membawa GSX-8R meraih kemenangan di ajang Pirelli National Sportbike Championship 2025.

Di pasar Inggris, Suzuki melakukan penyesuaian harga untuk kedua model tersebut. Untuk Suzuki GSX-8T dijual sekitar £8.599 atau setara Rp 190 jutaan. Sedangkan Suzuki GSX-8TT dibanderol £8.899 atau sekitar Rp 197 jutaan (Kurs Rp22.200 per Poundsterling).

Harga tersebut turun sekitar £1.000 dibanding sebelumnya, membuat kedua motor semakin kompetitif di segmen motor neo retro kelas menengah.

Managing Officer Suzuki, Takashi Ise, mengatakan penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Suzuki memadukan desain ikonik masa lalu dengan teknologi modern. Menurutnya, GSX-8T dan GSX-8TT dirancang agar nyaman digunakan di berbagai kondisi, mulai dari mobilitas harian hingga perjalanan touring.

Suzuki GSX-8T dan GSX-8TT menjadi bukti bahwa motor neo retro masih sangat diminati pasar global. Dengan desain klasik, performa modern, dan teknologi terbaru, kedua motor ini berhasil mencuri perhatian sekaligus meraih penghargaan desain dunia.