Honda CBR400R FOUR, Mesin 4 Silinder dan Teknologi Modern Jadi Sorotan

JawaPos.com - Honda CBR400R FOUR akhirnya resmi diperkenalkan sebagai generasi terbaru motor sport full fairing 400cc dari Honda. Kehadiran model ini langsung menarik perhatian karena membawa mesin empat silinder yang sudah lama dinantikan pecinta motor sport.

Tak hanya mengandalkan performa, Honda juga menghadirkan kombinasi desain modern, teknologi canggih, dan posisi berkendara yang tetap nyaman untuk penggunaan harian.

Mesin 4 Silinder Baru dan Teknologi E-Clutch

CBR400R FOUR menggunakan mesin empat silinder baru berkapasitas 400cc yang dirancang untuk karakter putaran tinggi.

Motor ini dibekali sistem ram air, Intake downdraft, Throttle-by-wire (TBW) dan Riding mode. Kombinasi tersebut membuat akselerasi terasa lebih responsif dengan karakter suara intake khas motor empat silinder.

Salah satu fitur utama yang menjadi sorotan adalah hadirnya Honda E-Clutch. Teknologi ini memungkinkan pengendara untuk pindah gigi tanpa menarik tuas kopling dan tetap bisa menggunakan kopling secara manual bila diperlukan.

Fitur tersebut dirancang untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara di jalan padat maupun touring.

Desain Sporty dan Lebih Modern

Secara tampilan, CBR400R FOUR mengusung desain fairing baru dengan garis tajam dan permukaan bodi yang lebih halus. Meski memakai mesin empat silinder, dimensi motor tetap dibuat kompak sehingga tidak terasa terlalu besar seperti motor sport kelas atas.

Bagian knalpot menggunakan desain 4-in-1 dengan tampilan sporty yang mempertegas karakter performa motor ini.

Untuk sektor kaki-kaki, Honda membekali motor ini dengan suspensi depan upside-down KYB, kaliper rem radial 4 piston, monoshock belakang tipe link dan ban Pirelli Diablo Rosso IV.

Konfigurasi tersebut dirancang untuk memberikan kestabilan saat menikung dan pengereman agresif.

Meski tampil sporty, posisi berkendara CBR400R FOUR tidak terlalu agresif seperti motor supersport. Setang jepit dan pijakan kaki dibuat tetap nyaman untuk riding harian, perjalanan jauh atau penggunaan di perkotaan.

Desain tangki dan jok juga dibuat lebih ramping agar pengendara lebih mudah melakukan grip lutut saat bermanuver.

Honda CBR400R FOUR hadir sebagai kombinasi motor sport modern dengan mesin empat silinder, teknologi terbaru, dan kenyamanan harian. Kehadirannya diprediksi akan menjadi pesaing kuat di segmen motor sport 400cc global.