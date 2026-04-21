Toyota Gandeng CATL Investasi Triliunan, Baterai EV Lokal Makin Nyata

JawaPos.com - Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menjalin kerja sama strategis dengan Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) untuk mengembangkan produksi baterai kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.

Dalam kerja sama tersebut, TMMIN mengalokasikan investasi sekitar Rp1,3 triliun yang difokuskan pada pengembangan produksi baterai hybrid di dalam negeri.

Langkah ini melanjutkan fasilitas produksi battery pack yang telah berjalan di Karawang untuk model elektrifikasi seperti Kijang Innova Zenix HEV, Veloz HEV, dan Yaris Cross HEV.

Dala pernyataan resminya, Selasa (21/4) Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto, menyebut kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kapabilitas produksi, mulai dari perakitan baterai hingga pengembangan sel dan modul secara lokal.

"Selama ini, komponen inti seperti sel baterai masih bergantung pada impor," ujarnya.

Dengan adanya kerja sama ini, produksi komponen utama diharapkan dapat dilakukan oleh tenaga kerja dalam negeri.

Selain meningkatkan kandungan lokal, langkah ini juga berpotensi memperkuat kompetensi sumber daya manusia serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Industri Baterai RI Mulai Terbentuk

Kerja sama kedua perusahaan tersebut mencerminkan perkembangan industri baterai di Indonesia yang semakin matang. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia активно mendorong hilirisasi sumber daya alam seperti nikel untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Sejumlah proyek besar mulai bermunculan, baik dari investor global maupun kolaborasi dengan perusahaan nasional. Indonesia dinilai memiliki posisi strategis karena ketersediaan bahan baku serta dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri baterai.