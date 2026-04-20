Chery Tambah Amunisi, Tiggo 7L Hadir dengan Ukuran Lebih Besar

Jawapos.com - Chery resmi memperkenalkan dua model SUV sekaligus, yakni Chery Tiggo 7L dan Chery Tiggo 7 versi pembaruan. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi memperluas pilihan di segmen SUV kompak dengan menghadirkan varian yang lebih besar dan fitur lebih lengkap.

Mengutidari carnewschina dikatakan bahwa kedua model diposisikan berbeda. Tiggo 7L hadir sebagai varian di atas Tiggo 7 dengan dimensi lebih panjang dan fitur yang lebih kaya. Sementara Tiggo 7 tetap menjadi pilihan entry-level dalam lini tersebut.

Perbedaan Dimensi dan Desain

Tiggo 7L tampil dengan wajah baru yang lebih modern, ditandai grille besar berbentuk V, lampu depan ramping, serta siluet atap bergaya floating. Di bagian belakang, lampu memanjang tetap dipertahankan untuk memperkuat kesan futuristik.

Dari sisi ukuran, Tiggo 7L memiliki panjang sekitar 4.655 mm dengan jarak sumbu roda 2.720 mm. Sementara Tiggo 7 lebih ringkas dengan panjang 4.530 mm dan wheelbase 2.670 mm, sehingga masih mempertahankan karakter SUV kompak.

Interior dan Teknologi

Masuk ke kabin, Tiggo 7L dibekali layar tengah 15,6 inci yang dipadukan dengan panel instrumen digital 10,25 inci. Sistem ini didukung chip Snapdragon 8155 dan kompatibel dengan Apple CarPlay, Huawei HiCar, serta Carlink.

Di sisi lain, Tiggo 7 mengusung konsep berbeda dengan layar ganda melengkung berukuran 24,6 inci serta tata letak konsol yang lebih konvensional dengan kombinasi tombol fisik dan kontrol putar.

Mesin dan Performa

Perbedaan juga terlihat pada sektor dapur pacu. Tiggo 7L menawarkan dua opsi mesin, yakni 1.5T dan 1.6T yang dipadukan dengan transmisi dual-clutch. Sementara Tiggo 7 menggunakan mesin 1.5T dengan transmisi CVT.

Fitur Keselamatan

Tiggo 7L dilengkapi hingga tujuh airbag serta fitur bantuan berkendara level 2, termasuk pengereman darurat otomatis dan adaptive cruise control.

Namun, sebelumnya Chery sempat melakukan penarikan sebanyak 1.108 unit Tiggo 7 akibat potensi masalah pada kabel ECU yang dapat memengaruhi performa mesin. Masalah tersebut telah ditangani melalui pemeriksaan dan perbaikan.