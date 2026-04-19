BBM Nonsubsidi Naik Tajam, Pengguna mulai “Turun Kelas”? Ini 5 Fakta yang Kini Terjadi

Warga membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SBPU di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com-PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan informasi di situs MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter.
Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, serta Pertamina Dex yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.
Lonjakan signifikan ini tak lepas dari tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, yang turut memengaruhi biaya pengadaan BBM. Dengan skema penyesuaian harga mengikuti mekanisme pasar, BBM nonsubsidi menjadi lebih sensitif terhadap dinamika global. Dampaknya pun langsung terasa di tingkat konsumen.
Salah satu fenomena yang muncul adalah kecenderungan sebagian pengguna untuk “turun kelas” bahan bakar, dari BBM beroktan tinggi atau diesel premium ke jenis yang lebih murah demi menekan pengeluaran harian.
Meski terlihat sebagai solusi cepat, keputusan ini ternyata menyimpan sejumlah konsekuensi. Berikut lima fakta yang kini terjadi di lapangan:
1. Pengguna BBM Premium mulai Melirik Opsi Lebih Murah
Sejumlah pengguna kendaraan yang sebelumnya rutin menggunakan Pertamax Turbo atau Pertamina Dex kini mulai mempertimbangkan opsi yang lebih terjangkau. Selisih harga yang melonjak drastis membuat biaya operasional meningkat tajam, terutama bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT