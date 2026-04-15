Pengamat Dorong Insentif EV Lebih Tepat Sasaran, Bisa Tekan Beban Subsidi BBM

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT Vektor Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah. (Istimewa)
JawaPos.com-Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah menyusun regulasi komprehensif. Fokusnya pada pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di tengah tekanan harga energi global.
Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM). Dia menilai strategi tersebut sangat berarti bagi keuangan negara.
’’Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa insentif membuat biaya energi kendaraan listrik sangat murah. Hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional (internal combustion engine/ICE).
Di sisi lain, beban subsidi energi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2020 sebesar Rp 95,7 triliun, naik menjadi Rp 159,6 triliun pada 2023.
Selanjutnya, beban subsidi mencapai Rp 203,4 triliun di 2024. Pada 2025, total subsidi dan kompensasi bahkan menyentuh Rp 394,3 triliun, sementara RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp 210,06 triliun.
’’Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” ujarnya.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh parsial. Skema insentif kendaraan listrik perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja