Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
15 April 2026, 18.57 WIB

Pengamat Dorong Insentif EV Lebih Tepat Sasaran, Bisa Tekan Beban Subsidi BBM

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT Vektor Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah. (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT Vektor Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah. (Istimewa)

 

JawaPos.com-Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah menyusun regulasi komprehensif. Fokusnya pada pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di tengah tekanan harga energi global.

Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM). Dia menilai strategi tersebut sangat berarti bagi keuangan negara.

’’Insentif kendaraan listrik dinilai tetap penting sebagai langkah strategis. Dari sisi operasional, kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa insentif membuat biaya energi kendaraan listrik sangat murah. Hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan, jauh lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional (internal combustion engine/ICE).

Di sisi lain, beban subsidi energi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2020 sebesar Rp 95,7 triliun, naik menjadi Rp 159,6 triliun pada 2023.

Selanjutnya, beban subsidi mencapai Rp 203,4 triliun di 2024. Pada 2025, total subsidi dan kompensasi bahkan menyentuh Rp 394,3 triliun, sementara RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp 210,06 triliun.

’’Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” ujarnya.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa kebijakan transisi energi tidak boleh parsial. Skema insentif kendaraan listrik perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore