Ternyata Bukan Mitos, Larangan Mencuci Motor Saat Mesin Masih Panas

JawaPos.com - Setelah melalui perjalanan jauh atau terkena hujan di jalan, wajar rasanya jika Anda ingin langsung membersihkan motor agar kembali terlihat kinclong.

Apalagi kalau lumpur mulai menempel tebal di mana-mana. Tapi, jangan buru-buru menyambar selang untuk mencucinya, terutama jika mesin motor masih dalam kondisi panas menyengat. Tahukah Anda?

Mencuci motor saat mesinnya masih panas dapat menyebabkan risiko kerusakan serius yang tidak hanya merusak tampilan, tapi juga mengancam fungsi komponen internalnya.

Jika Anda ingin motor tetap awet dan tidak membuat kantong bolong, simak penjelasan berikut mengenai bahaya mencuci motor dalam keadaan mesin panas.

1. Risiko "Thermal Shock" pada Mesin yang Panas

Salah satu alasan utama mengapa mencuci motor dengan mesin panas sangat tidak disarankan adalah karena risiko "thermal shock".

Secara ilmiah, logam yang dipanaskan akan memuai. Ketika logam yang sedang memuai ini tiba-tiba disiram air dingin, ia dapat mengerut secara mendadak dan tak merata.

Perubahan suhu yang ekstrem ini dapat merusak struktur material logam. Bayangkan seperti gelas panas yang tiba-tiba diisi air es—retak atau bahkan pecah adalah konsekuensinya. Hal serupa bisa terjadi pada blok mesin motor Anda.

Jika Anda ingin menjaga motor tetap berkilau tanpa risiko, penting untuk memahami cara mencuci motor yang benar.