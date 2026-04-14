Pengguna EV Wajib Tahu! Ini 10 Cara Merawat Baterai Mobil Listrik agar Awet dan Tahan Lama

JawaPos.com - Baterai menjadi komponen paling vital dalam mobil listrik. Performa kendaraan hingga jarak tempuh sangat bergantung pada kondisi baterai. Meski umumnya memiliki usia pakai 10-15 tahun atau hingga ratusan ribu kilometer, perawatan yang tepat tetap diperlukan agar kinerjanya tetap optimal.

Tanpa perawatan yang baik, baterai bisa mengalami penurunan kapasitas lebih cepat. Karena itu, penting bagi pengguna mobil listrik memahami cara merawat baterai dengan benar.

Dilansir dari laman Geely Auto dan Wuling, berikut 10 cara merawat baterai mobil listrik agar tetap awet dan tahan lama.

1. Jaga Level Baterai di Kisaran 20–80 Persen

Menggunakan baterai hingga benar-benar kosong atau mengisi hingga penuh secara terus-menerus dapat mempercepat degradasi. Idealnya, jaga kapasitas baterai di kisaran 20–80 persen untuk mengurangi tekanan pada sel baterai.

2. Hindari Pengisian hingga 100 Persen Terlalu Sering

Mengisi baterai sampai penuh memang terlihat praktis, tetapi jika dilakukan terus-menerus bisa memperpendek umur baterai. Gunakan pengisian penuh hanya saat dibutuhkan, misalnya untuk perjalanan jauh.

3. Jangan Biarkan Baterai Kosong Total

Mengosongkan baterai hingga 0 persen dapat merusak sel baterai dan mengurangi masa pakainya. Segera lakukan pengisian ulang saat kapasitas mulai mendekati 20 persen.