Rayakan Anniversary ke-7, MBI DKI Jakarta Tebar Semangat Persaudaraan dan Silaturahmi

JawaPos.com-Motor Besar Indonesia (MBI) DKI Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-7 dengan menggelar acara anniversary sekaligus halal bihalal di The Terrace, Jakarta, Minggu (12/4). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar anggota dan komunitas motor.
Sebelum acara berlangsung, para member MBI dan sejumlah klub motor undangan rolling thunder dari kawasan Senayan City ke tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran hampir 1.000 biker, terdiri dari member MBI dari berbagai daerah yang kini tersebar dalam 18 regional di seluruh Indonesia serta undangan dari sekitar 20 komunitas motor turut hadir memeriahkan perayaan tersebut.
Ketua MBI DKI Jakarta Alwi Ciano menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema kebersamaan dan persaudaraan. Ia menyebutkan, seluruh 16 chapter MBI DKI turut ambil bagian dalam acara ini, dengan sekitar 150 anggota aktif di wilayah Jakarta.
“Acara Anniversary MBI DKI ke-7 ini kami gelar sekaligus dengan halal bihalal karena masih dalam suasana Syawal. Tema yang kami angkat adalah kebersamaan dan selalu bersaudara. Harapannya, silaturahmi antarmember dan komunitas motor, khususnya di Jabodetabek, bisa terus terjalin dengan baik,” ujar Alwi.
