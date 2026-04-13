Logo JawaPos
Otomotif
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
13 April 2026, 19.33 WIB

Rayakan Anniversary ke-7, MBI DKI Jakarta Tebar Semangat Persaudaraan dan Silaturahmi

 

RIDING TOGETHER: Sejumlah member Motor Besar Indonesia (MBI) rolling thunder dari kawasan Senayan City ke The Terrace, tempat penyelenggaraan acara Annivesary ke-7 MBI DKI Jakarta. (Foto-foto: Muhammad Hafizh/JawaPos.com)  

 

JawaPos.com-Motor Besar Indonesia (MBI) DKI Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-7 dengan menggelar acara anniversary sekaligus halal bihalal di The Terrace, Jakarta, Minggu (12/4). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar anggota dan komunitas motor.

Sebelum acara berlangsung, para member MBI dan sejumlah klub motor undangan rolling thunder dari kawasan Senayan City ke tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran hampir 1.000 biker, terdiri dari member MBI dari berbagai daerah yang kini tersebar dalam 18 regional di seluruh Indonesia serta undangan dari sekitar 20 komunitas motor turut hadir memeriahkan perayaan tersebut.

 

Ketua Dewan Kehormatan MBI Bambang Soesatyo (tengah) bersama para pengurus MBI meninjau persiapan sebelum rolling thunder dari Senayan City ke The Terrace.

 

Ketua MBI DKI Jakarta Alwi Ciano menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema kebersamaan dan persaudaraan. Ia menyebutkan, seluruh 16 chapter MBI DKI turut ambil bagian dalam acara ini, dengan sekitar 150 anggota aktif di wilayah Jakarta.

“Acara Anniversary MBI DKI ke-7 ini kami gelar sekaligus dengan halal bihalal karena masih dalam suasana Syawal. Tema yang kami angkat adalah kebersamaan dan selalu bersaudara. Harapannya, silaturahmi antarmember dan komunitas motor, khususnya di Jabodetabek, bisa terus terjalin dengan baik,” ujar Alwi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore