Motor Hybrid Kawasaki Naik Level, Kini Lebih Kencang dan Fleksibel Pakai EV Mode

JawaPos.com - Kawasaki menghadirkan pembaruan penting pada dua motor hybrid andalannya, Kawasaki Z7 Hybrid dan Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Salah satu peningkatan utama yang paling mencuri perhatian adalah kemampuan berpindah dari mode listrik penuh (EV) ke mode hybrid pada kecepatan yang jauh lebih tinggi.

Jika sebelumnya perpindahan mode hanya bisa dilakukan hingga 25 km/jam, kini pengendara dapat beralih secara manual hingga 60 km/jam.

Peningkatan ini membuat transisi antara mesin bensin dan motor listrik menjadi lebih fleksibel, terutama saat melintasi area dengan regulasi emisi ketat.

Fitur ini memungkinkan pengendara masuk ke zona nol emisi dengan lebih mulus, tanpa harus mengurangi kecepatan secara signifikan.

Begitu pula saat kembali ke mode hybrid, perpindahan dapat dilakukan dengan respons yang lebih cepat dan efisien.

Dari sisi performa, kedua motor ini tetap mengandalkan kombinasi mesin dua silinder paralel berpendingin cairan dengan sistem motor listrik.

Tenaga yang dihasilkan mencapai 68 bhp pada 10.500 rpm dan torsi 44 lb-ft pada 2.800 rpm, memberikan keseimbangan antara efisiensi dan performa.

Tak hanya itu, Kawasaki juga menyempurnakan fitur berkendara melalui pembaruan pada Mode Sport. Sebelumnya, mode ini hanya tersedia dalam transmisi manual (MT).

Kini, Kawasaki menambahkan opsi transmisi otomatis (AT) yang dirancang khusus untuk Mode Sport, sehingga pengalaman berkendara menjadi lebih praktis tanpa mengorbankan sensasi performa.

Meski mendapat pembaruan teknologi, kedua motor ini tetap mempertahankan komponen utama seperti suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang Uni-Trak.