Kia PV5 Raih iF Design Award Gold 2026, Van Futuristik dengan Desain Fleksibel

Kia PV5 yang sempat dipajang di ajang IIMS 2026 beberapa waktu lalu. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kia kembali menegaskan inovasi desain global melalui Kia PV5 yang meraih iF Design Award Gold 2026 dalam kategori Automotive Product Design. Mobil yang sempat dipajang di ajang Indonesia International Motor Show 2026 tersebut menjadi satu-satunya van yang meraih penghargaan tertinggi pada ajang iF Design Award Gold 2026.
Penghargaan ini menjadi bagian dari total sembilan trofi yang diraih Kia, sekaligus menegaskan komitmen brand dalam menghadirkan desain inovatif yang relevan dengan kebutuhan mobilitas modern.
Sebagai van pertama Kia dengan pendekatan purpose-built vehicle (PBV), PV5 dirancang fleksibel untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kendaraan penumpang hingga logistik. Desainnya mengusung filosofi “Opposites United”, yang memadukan fungsi dan estetika dalam satu konsep.
Head of Marketing Kia Sales Indonesia, Rendy Pratama, mengatakan bahwa PV5 tidak hanya menonjol secara visual, tetapi juga memberikan nilai nyata bagi pengguna.
“PV5 menjadi representasi mobilitas masa depan dengan fleksibilitas dan pengalaman pengguna sebagai fondasi utama,” ujarnya.
Desain Fleksibel dan Berorientasi Pengguna
Keunggulan utama PV5 terletak pada teknologi Flexible Body System, yang memungkinkan satu platform dikembangkan ke berbagai kebutuhan tanpa mengorbankan efisiensi dan kenyamanan.
Dari sisi desain, PV5 tampil modern dengan garis tegas dan proporsi yang mendukung fungsi. Sementara itu, pendekatan human-centered diwujudkan melalui desain low-floor untuk memudahkan akses, serta dimensi yang tetap lincah di area perkotaan.
Diakui Secara Global
iF Design Award 2026 diikuti lebih dari 10.000 karya dan dinilai oleh 129 pakar desain dunia. Penghargaan ini menilai aspek inovasi, fungsi, hingga dampak desain terhadap pengguna.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven