Kia PV5 Raih iF Design Award Gold 2026, Van Futuristik dengan Desain Fleksibel

JawaPos.com - Kia kembali menegaskan inovasi desain global melalui Kia PV5 yang meraih iF Design Award Gold 2026 dalam kategori Automotive Product Design. Mobil yang sempat dipajang di ajang Indonesia International Motor Show 2026 tersebut menjadi satu-satunya van yang meraih penghargaan tertinggi pada ajang iF Design Award Gold 2026.

Penghargaan ini menjadi bagian dari total sembilan trofi yang diraih Kia, sekaligus menegaskan komitmen brand dalam menghadirkan desain inovatif yang relevan dengan kebutuhan mobilitas modern.

Sebagai van pertama Kia dengan pendekatan purpose-built vehicle (PBV), PV5 dirancang fleksibel untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kendaraan penumpang hingga logistik. Desainnya mengusung filosofi “Opposites United”, yang memadukan fungsi dan estetika dalam satu konsep.

Head of Marketing Kia Sales Indonesia, Rendy Pratama, mengatakan bahwa PV5 tidak hanya menonjol secara visual, tetapi juga memberikan nilai nyata bagi pengguna.

“PV5 menjadi representasi mobilitas masa depan dengan fleksibilitas dan pengalaman pengguna sebagai fondasi utama,” ujarnya.

Desain Fleksibel dan Berorientasi Pengguna

Keunggulan utama PV5 terletak pada teknologi Flexible Body System, yang memungkinkan satu platform dikembangkan ke berbagai kebutuhan tanpa mengorbankan efisiensi dan kenyamanan.

Dari sisi desain, PV5 tampil modern dengan garis tegas dan proporsi yang mendukung fungsi. Sementara itu, pendekatan human-centered diwujudkan melalui desain low-floor untuk memudahkan akses, serta dimensi yang tetap lincah di area perkotaan.

Diakui Secara Global