6 Rekomendasi Sepeda Listrik Terbaik 2026, Irit dan Cocok untuk Aktivitas Harian

Sejumlah pekerja menyelesaikan perakitan sepeda motor listrik di ruang produksi PT Terang Dunia Internusa Plant II, produsen United, Citeureup, Kabupaten Bogor. (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
JawaPos.com - Sepeda listrik semakin menjadi pilihan masyarakat sebagai sarana mobilitas harian karena menawarkan efisiensi, biaya operasional yang rendah, serta ramah lingkungan.
Pada 2026, berbagai produsen menghadirkan model dengan fitur yang semakin lengkap, mulai dari baterai berkapasitas besar hingga sistem pengereman yang lebih baik.
Selain mempertimbangkan harga, calon pembeli juga disarankan memperhatikan kapasitas baterai, jarak tempuh, daya angkut, layanan purnajual, serta ketersediaan suku cadang agar sepeda listrik dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.
Berikut enam rekomendasi sepeda listrik terbaik yang layak dipertimbangkan pada 2026, merangkum dari berbagai sumber:
Uwinfly D66A menjadi salah satu pilihan populer berkat motor bertenaga 600 watt yang mampu digunakan untuk mobilitas harian. Sepeda listrik ini juga menawarkan jarak tempuh yang cukup jauh dalam sekali pengisian daya serta dilengkapi lampu LED, panel instrumen digital, dan ban tubeless.
Viar Vitron 02 hadir dengan desain modern dan rangka yang kokoh. Model ini cocok digunakan untuk perjalanan di dalam kota serta didukung jaringan layanan purnajual yang cukup luas di Indonesia.
Exotic Veloce V7 menawarkan desain yang ringkas dengan fitur yang mendukung kenyamanan berkendara, seperti lampu LED, panel digital, serta posisi duduk yang ergonomis. Sepeda listrik ini menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang mengutamakan kepraktisan.
Pacific Ventura R5 mengusung konsep sepeda listrik yang tetap mempertahankan karakter sepeda konvensional. Model ini cocok bagi pengguna yang ingin tetap mengayuh sepeda dengan bantuan motor listrik saat dibutuhkan.
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