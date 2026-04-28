Taksi Hijau Mogok di Tengah Rel Diduga jadi Biang Kerok Kecelakaan KA, Ini Kata Pakar Keselamatan Berkendara

Penampakan taksi tertemper kereta yang selanjutnya membuat KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. (Istimewa)
JawaPos.com - Kecelakaan beruntun yang melibatkan kereta api terjadi di kawasan Bekasi Timur pada Senin malam (27/4), tepatnya di sekitar Stasiun Bekasi Timur.
Insiden yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIB ini melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek, KRL Commuter Line, serta sebuah kendaraan taksi yang diduga menjadi pemicu awal rangkaian kejadian.
Peristiwa nahas ini disebut bermula dari sebuah taksi berwarna hijau atau taksi Green SM yang dilaporkan mogok di tengah perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal.
Dalam kondisi rel yang aktif dilalui kereta, kendaraan tersebut tidak sempat dievakuasi hingga akhirnya tertabrak kereta commuter line yang melintas.
Benturan keras antara KRL dan taksi tersebut kemudian memicu situasi yang lebih kompleks.
Dalam waktu berdekatan, Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dilaporkan turut mengalami tabrakan dengan rangkaian KRL di jalur yang berdekatan, memperparah dampak kecelakaan.
Rangkaian insiden ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga diduga mengganggu sistem persinyalan kereta di jalur tersebut.
Akibatnya, operasional kereta lain yang melintas di sekitar lokasi sempat mengalami gangguan karena hilangnya sistem navigasi yang normal.
Di tengah kejadian ini, muncul kembali pertanyaan lama di masyarakat: benarkah kendaraan bisa mati mesin saat melintas di rel kereta, terutama saat kereta akan melintas?
