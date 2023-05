Daftar Merek Peserta Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2023 yang Dibuka Hari Ini

JawaPos.com - Ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 akan dibuka hari ini dan berlangsung hingga 21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Bagi masyarakat yang ingin atau berencana meminang kendaraan listrik ajang pameran ini bisa menjadi rekomendasi.

Pamerang yang diselenggarakan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) dengan menggandeng Dyandra Promosindo menyajikan produk dengan inovasi baru. Ini menjadi media yang tepat mengedukasi masyarakat Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target net zero emission di tahun 2060.



PEVS 2023 akan menampilkan beragam kendaraan roda dua dan roda empat yang inovatif serta ramah lingkungan. Untuk roda empat di antaranya BMW, DFSK, Hyundai, KEV CBU, Mobil Anak Bangsa (MAB), Morris Garage (MG), Prestige, Wuling.

Sedangkan untuk kendaraan roda dua terdapat merek Benelli-Keeway, Davigo, Gesits, Gotion High-Tech, Greentech, Kymco, Volta, Rakata, Saige, Selis, Smartby.

Tak ketinggalan ajang ini juga diikuti industri pendukung kendaraan listrik seperti ABC Lithium, Advance, Birubatt, Exicom, FAST, Gramedia, Honda Power Products Indonesia, Motoriz, Musashi, Powerindo, Tanva, Tianneng, Venom, Voltron, Von Dutch, Wallbox, serta Wanhoo.

Rudi MF selaku Project Manager PEVS 2023 menyampaikan, selain menyediakan berbagai kegiatan edukatif dan kesadaran lingkungan berkelanjutan, meliputi seminar dan talkshow, PEVS juga menggencarkan berbagai program business yang dikemas secara menarik seperti Business to Business, Business to Customer, dan juga Business to Government.

"PEVS 2023 akan jadi wadah bagi para pengunjung untuk melihat langsung perkembangan baru dalam industri kendaraan listrik. Kami berharap acara ini dapat memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan," ujar Rudi.

Masyarakat yang ingin menyaksikan bisa membeli tiket dengan harga Rp 50.000 berlaku untuk pengunjung yang hadir pada 18 hingga 21 Mei (Kamis - Minggu). Sedangkan tiket Premium Day dibanderol Rp 100.000 pada hari pembukaan pameran (17/5).

Menariknya, pihak penyelenggara menyediakan fasilitas Shuttle Car PEVS 2023, di Mall Senayan City. Fasilitas ini tanpa dikenakan biaya dengan menggunakan bus listrik dari Mall Senayan City dan menuju JIExpo Kemayoran selama PEVS 2023.

Pembelian tiket juga dimudahkan bisa melalui online dengan mengakses website resmi di pevs-id.com atau melalui platform Dyandra Promosindo di dyandratiket.com. Sistem pembayaran digital sangat dianjurkan bagi pengunjung agar pembelian tiket lebih aman dan efisien.

Sebagai informasi PEVS 2023 di JIExpo Kemayoran dibuka pada 17 Mei 2023 selama pukul 13.00 - 20.00 WIB sedangkan untuk hari Kamis-Minggu (18-21 Mei 2023) pukul 10.00 - 20.00 WIB.