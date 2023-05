Toyota All New Yaris Cross Resmi Mengaspal di Indonesia, Ketahui Spesifikasi dan Fitur-fiturnya

JawaPos.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi menghadirkan model terbaru All New Yaris Cross. Urban SUV dengan style adventure ini tidak hanya melengkapi line-up Hybrid EV Toyota di Indonesia. Namun, juga diklaim bertujuan untuk mempertahankan dominasi Toyota di pasar SUV Tanah Air dengan pilihan model yang semakin lengkap.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto menjelaskan, All New Yaris Cross yang merupakan puncak dari penelitian, pengembangan, dan inovasi selama bertahun-tahun dengan tujuan untuk menghadirkan ever-better cars yang sanggup memenuhi tuntutan pengemudi modern yang terus berkembang.

"Bagi masyarakat perkotaan yang dinamis dan berjiwa adventure, All New Yaris Cross memberikan performa berkendara yang fun to drive," jelas Tanoto saat peluncuran All New Yaris Cross di Indonesia yang juga merupakan debut global pertama, Senin (15/5).

All-New Yaris Cross membawa konsep “Solid & Dynamic”, dengan tampilan outstanding berkarakter khas SUV Toyota modern dan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior. Eksteriornya menampilkan voluminous body yang berisi dan gagah, dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan solid dan tangguh.

Pada bagian depan, siluet tajam bersama dengan grille trapezoidal atas dan bawah dengan ukuran berbeda, mengekspresikan penampilan yang semakin gagah dan berwibawa. Medium SUV ini menggabungkan trend SUV kompak dan dinamis bersama daya tarik high-end SUV untuk menciptakan mobil yang tampil beda dan stands out from the crowd.

Desain atap miring ke belakang dipadukan dengan spatbor melebar mengekspresikan siluet yang tampak kokoh dan stabil di samping. Selain itu, roda berdiameter besar yang diletakkan di sudut fender memberikan All New Yaris Cross perawakan kekar.

Desain tersebut tidak hanya menyempurnakan style Urban SUV ini, tetapi juga memberikan driving quality yang stabil dan penuh percaya diri. Desain lampu kombinasi belakang LED memberikan visual yang menekankan kesan lebar, sedangkan bumper belakang bergaya SUV modern mengekspresikan rasa percaya diri dan ketangguhan sebuah adventure vehicle.

Di sisi interior, kabin All New Yaris Cross terasa roomy dan sporty, dengan panel soft dashboard yang lebar sehingga terkesan mewah, menciptakan desain selaras dengan door trim yang memberikan kesan lapang. Kesan lapang ini juga semakin diperkuat dengan hadirnya Panoramic Glass Roof with Power Sunshade yang terbaik dikelasnya.

Sebagai sebuah SUV, posisi berkendara juga yang tertinggi dikelasnya untuk menghasilkan visibilitas yang paling luas ke berbagai arah. Kokpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFT 7 inch digital yang dapat dikostumisasi dan menonjolkan kesan sporty, dipadukan dengan black piano finish serta bahan lembut dan ornamen berlapis satin untuk menciptakan nuansa canggih dan berkualitas tinggi.

Khusus jahitan jok, diberikan sulaman benang warna biru yang sporty dan memanjakan mata. Opsi jok dengan bahan fabric dan kulit sintesis yang sanggup memberikan kenyamanan terbaik berkat kemampuan mereduksi panas pada permukaannya dan ditambah Electric Seat Adjuster pada jok pengemudi yang juga pertama di kelasnya.

All-New Yaris Cross memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, dan wheelbase 2.620 mm. Dengan high rocker panel height mencapai 260 mm, mobil ini sangat memadai untuk sebuah SUV perkotaan yang sesekali dipakai berwisata ke pantai atau pegunungan.

Ditambah overhang depan-belakang sempit dengan approach angle 19 derajat dan departure angle 28 derajat membuat light off-roader ini sanggup menempuh berbagai kondisi jalan dengan aman. Terkecil di kelasnya, radius putar 5,2 meter membuat SUV ini sanggup bermanuver dengan mudah di area terbatas seperti u-turn atau lokasi parkir.