Toyota All-New Yaris Cross Lakoni Debut Global di Indonesia

JawaPos.com-PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi menghadirkan model terbaru All-New Yaris Cross secara global pertama kalinya di Indonesia. Mobil yang debut global pertama di pasar Indonesia ini diklaim hadir sebagai kendaraan elektrifikasi pertama di segmen yang kini cukup luas peminatnya yakni medium SUV.

All-New Yaris Cross disebut merupakan solusi mobilitas bagi para millenial berjiwa petualang terhadap SUV yang high performance, fuel efficient, dan fun to drive, serta diperkuat oleh kenyamanan dan fungsionalitas terbaik di kelasnya.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda menyatakan, beberapa tahun ini, industri otomotif Indonesia mulai memasuki era elektrifikasi. Hal tersebut dtandai dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang mengarah pada penggunaan teknologi elektrifikasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.

"Toyota menyambut positif langkah ini dengan menghadirkan produk-produk elektrifikasi yang memiliki pilihan teknologi lengkap. Mulai dari Hybrid EV, Plug-in Hybrid EV, hingga Battery EV dengan pilihan model yang semakin banyak dan affordable, serta berada di segmen yang semakin besar untuk menjangkau pelanggan lebih luas," ujarnya di Jakarta, Senin (15/5).

Dengan memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi ke segmen menengah Toyota berharap semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam upaya menekan emisi gas buang sehingga dapat berperan aktif dalam mencapai netralitas karbon.

Selain itu, Toyota juga ingin menyediakan opsi lebih lengkap kepada pelanggan dengan mobilitas tinggi saat weekdays yang juga ingin menikmati adventure atau kegiatan outdoor lainnya ketika weekend, serta memenuhi kebutuhan lifestyle-nya yang sporty dan dinamis setiap hari menggunakan Advanced Urban SUV All-New Yaris Cross.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto menyebut, All-New Yaris Cross yang merupakan puncak dari penelitian, pengembangan, dan inovasi selama bertahun-tahun dengan tujuan untuk menghadirkan ever-better cars yang sanggup memenuhi tuntutan pengemudi modern yang terus berkembang.

"Bagi masyarakat perkotaan yang dinamis dan berjiwa adventure, All-New Yaris Cross memberikan performa berkendara yang fun to drive, selaras dengan visi global Toyota dalam mencapai netralitas karbon dan menciptakan nilai-nilai baru dalam mendukung mobilitas masa depan pelanggan,” ungkap Henry.

All-New Yaris Cross membawa konsep “Solid & Dynamic”, dengan tampilan outstanding berkarakter khas SUV Toyota modern dan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior. Eksteriornya menampilkan voluminous body yang berisi dan gagah, dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan solid dan tangguh.

Dari depan, siluet tajam bersama dengan grille trapezoidal atas dan bawah dengan ukuran berbeda, mengekspresikan penampilan yang semakin gagah dan berwibawa.

Medium SUV ini menggabungkan trend SUV kompak dan dinamis bersama daya tarik High-end SUV untuk menciptakan mobil yang tampil beda dan stands out from the crowd. Sekaligus, memberikan solusi mobilitas yang ramah lingkungan bagi individu atau keluarga muda berjiwa adventure dengan gaya hidup yang aktif dan dinamis.

Desain atap miring ke belakang dipadukan dengan spatbor melebar mengekspresikan siluet yang tampak kokoh dan stabil di samping. Selain itu, roda berdiameter besar yang diletakkan di sudut fender memberikan All-New Yaris Cross perawakan kekar.