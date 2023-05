Simak, Berikut Daftar Smartphone Samsung yang Memenuhi Syarat Update Android 14 One UI 6.0

JawaPos.com - Samsung sebelumnya merilis Android 13 ke pemilik perangkat Galaxy akhir tahun lalu. Perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) itu kemudian melakukan pekerjaan yang mengesankan dengan meluncurkannya dengan cepat untuk perangkat yang memenuhi syarat.

Puluhan juta smartphone dan tablet Galaxy kini menjalankan Android 13 dengan One UI 5.0. Setelah rampung dengan Android 13 dengan One HI5.0, fokus selanjutnya adalah beralih ke Android 14.

Google telah merilis Pratinjau Pengembang Android 14 pertama pada Februari 2023. Perlu diingat bahwa pratinjau Google tidak tersedia untuk perangkat Samsung.

Perusahaan meluncurkan program beta One UI sendiri setiap tahun. Diharapkan, program beta tahun ini akan ditayangkan pada kuartal ketiga. Kemudian seperti biasa juga, pembaruan OS Android baru disertai dengan versi One UI baru, dan Android 14 akan digabungkan dengan One UI 6.0.

Samsung sendiri telah merampingkan kebijakan pembaruan perangkat lunaknya sehingga mudah untuk mengetahui perangkat mana yang akan mendapatkan pembaruan Android 14 One UI 6.0.

Ada banyak perangkat yang sekarang memenuhi syarat untuk empat upgrade OS Android. Artinya, mode yang berusia hingga tiga tahun akan menerima pembaruan. Lihat daftar di bawah untuk melihat apakah perangkat Anda ada dalam daftar.

Berikut daftar perangkat Samsung Galaxy memenuhi syarat untuk pembaruan Android 14 One UI 6.0 sebagaimana dilansir dari SamMobile:

Seri Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaksi S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaksi S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaksi S21

Seri Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seri Galaxy A

Galaksi A73

Galaksi A72

Galaksi A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaksi A33

Galaksi A23

Galaksi A14

Galaksi A13

Galaxy A04s