All New Honda Civic Type R Pecahkan Rekor Sebagai Mobil FWD Tercepat di Sirkuit

JawaPos.com - Pabrikan mobil merek Honda sangat identik dengan produk yang sporty, bukan hanya tampilan tapi juga mesin yang dibenamkan layak untuk dipacu di sirkuit. Belum lama ini Honda Motor Co., Ltd mengumumkan bahwa All New Honda Civic Type R kembali berhasil memecahkan rekor menjadi mobil penggerak roda depan (FWD) tercepat di sirkuit Nurburgring, Jerman.

Dalam catatan resmi pabrikan asal Jepang ini menyatakan bahwa Honda Civic Type R generasi terbaru (FL5) berhasil mencatatkan waktu 7 menit 44.881 detik pada pengujian yang dilakukan di sirkuit Nurburgring, Jerman. Sebagai informasi sirkuit Nurburgring mempunyai panjang 20.832 kilometer.

Rekor catatan waktu tersebut sebelumnya juga pernah ditorehkan Honda Civic Type R generasi sebelumnya di sirkuit Nurburgring, Jerman pada tahun 2017 lalu. Selain itu, All New Honda Civic Type R juga telah berhasil mencatatkan rekor mobil FWD tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang pada tahun 2022 dengan catatan waktu 2 menit 23.120 detik.

Baca Juga: Omoda dan Jaecoo Resmi Debut Global, Chery Fokus Dobrak Segmen SUV

Sebagai informasi, generasi terbaru dari Honda Civic Type R pertama kali diluncurkan di Jepang pada bulan September 2022 dan langsung disambut dengan antusias oleh para penggemarnya di seluruh dunia.

Mobil kencang ini juga meluncur di Indonesia dibawah naungan PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai Agen Pemegang Merek beberapa waktu lalu tepatnya, Kamis (30/3/2023). Mobil ini sekaligus menjadi model flagship berstatus Civic paling kencang yang pernah diproduksi Honda.

Hadir dengan desain yang lebih aerodinamis serta tenaga yang lebih besar, membuat Civic Type R langsung banyak diburu oleh penggemarnya di Tanah Air.

Desain All New Honda Civic Type R dikembangkan dengan konsep Ultimate SPORT 2.0 yang mengejar performa dari mobil balap dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

Baca Juga: Honda Siagakan Ratusan Titik Layanan Tersebar di Indonesia Selama Musim Mudik 2023

Bicara dapurpacu, Honda Civic Type R generasi terbaru ini mengusung mesin 2.0 liter VTEC Turbo yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 319 PS dan torsi maksimal sebesar 420 Nm.

Hideki Kakinuma selaku Honda Civic Type R Development Leader mengungkapkan bahwa dengan mengusung konsep pengembangan Ultimate Sport 2.0, pihaknya mengembangkan Civic Type R generasi terbaru ini berdasarkan segudang prestasi yang di raih pada Civic Type R generasi sebelumnya.

"Kami juga yakin bahwa mobil ini merupakan satu-satunya FWD sports car yang dikembangkan berdasarkan nilai dasar Honda. Sejak diluncurkan pada September 2022 lalu, mobil ini telah berhasil mendapatkan berbagai tanggapan positif dari konsumen kami di seluruh dunia dimana tanggapan-tanggapan tersebut telah melebihi ekspektasi kami," ujarnya.

Pada tahun 2023 ini, Honda melakukan misi seperti di enam tahun lalu yaitu mencetak rekor lap tercepat untuk mobil FWD sports car di sirkuit Nurburgring, Jerman. Hasilnya kembali mencetak rekor lap tercepat di Nurburgring.

"Kami berharap para konsumen kami dan juga para calon konsumen kami dapat menikmati Civic Type R dengan rasa bangga,” pungkas Kakinuma.