Omoda dan Jaecoo Resmi Debut Global, Chery Fokus Dobrak Segmen SUV

JawaPos.com - Pada konferensi global O&J di Wuhu, Anhui, Tiongkok, merek baru dari Chery Automobile, Jaecoo, melakukan debut globalnya dengan memperkenalkan Jaecoo 7. Sementara Omoda 5 juga menampilkan seri NEV eksklusifnya, yaitu e-QUA.

Pada kesempatan itu, O&J juga memperkenalkan teknologi energi terbarukannya yang memberikan solusi optimal untuk menjaga lingkungan dengan perjalanan rendah karbon dan ramah lingkungan.

Menurut Zhang Guibing, General Manager Chery Group International Company, secara global, perkembangan industri otomotif telah memasuki periode jendela keempat dalam sejarah. Dan sepenuhnya bergerak menuju era baru, yaitu produk berteknologi cerdas dan berbasis energi terbarukan.

"Pada saat yang sama, produk yang dipersonalisasi terus meningkat dan semakin banyak model seperti SUV dan CROSSOVER muncul dalam daftar Top 10 terlaris,” ujar Zhang dalam keterangan resminya, Minggu (23/4).

Omoda dan Jaecoo dirancang untuk kalangan yang disebut dengan istilah New Elite dan New Lohas (Lifestyles of Health and Sustainability), yaitu mereka yang memiliki privilege istimewa, sadar untuk bergaya hidup sehat, serta memiliki inisiatif untuk keseimbangan ekologi dan berkelanjutan.

Mengisi segmen SUV Crossover, kedua mobil ini mampu mendukung generasi baru konsumen otomotif yang mengutamakan gaya, kemandirian, tren terkini, dan senang tampil berbeda di tengah komunitasnya.

Dengan positioning produk Crossover, Omoda berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman berkendara untuk pribadi yang dinamis, menyukai teknologi, dan modis.

Berbeda dengan Jaecoo, sebagai sebuah kendaraan SUV Off-road untuk perkotaan, desainnya dirancang untuk komunitas elit urban dengan gaya yang sangat keren dan dapat memenuhi pengalaman eksplorasi luar ruang yang istimewa, namun tetap elegan dan stylish.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan target konsumen keduanya yang sangat spesifik, brand O&J telah mempersiapkan 15 teknologi inti dan tujuh model baru di dalam empat kategori utama untuk Omoda dan Jaecoo. Seluruhnya dirancang sebagai upaya untuk membangun rantai inovasi teknologi inovasi teknologi yang berorientasi pada globalisasi dan era baru, serta untuk menciptakan ekosistem otomotif baru.

Pada kuartal pertama tahun ini, volume penjualan global Omoda telah mencapai 13.000 unit, dan semua wilayah yang pertama kali terdaftar di pasar, seperti Meksiko, Israel, dan Kuwait, telah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Direncanakan pada tahun 2030, volume penjualan global brand O&J akan mencapai 1,4 juta unit, dengan demikian menempati peringkat di antara mobil pintar top lainnya di dunia. Lebih dari itu, kedua mobil ini juga akan memenangkan selera pengguna global dengan gayanya yang istimewa dan berbeda, serta membawa sebuah ekosistem kendaraan yang baru bagi pengguna dunia.