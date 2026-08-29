Belajar dari Negara-negara Eropa yang Sukses Mengembangkan Koperasi

Oleh: I Wayan Dipta *)

Sejak awal dirintisnya, koperasi dibentuk untuk mencapai sebuah gagasan yang sederhana tetapi mendasar, yakni manusia harus menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, koperasi bukan semata-mata perusahaan yang mengejar keuntungan, melainkan usaha bersama yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya.

International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Prinsip tersebut sesungguhnya berakar kuat di Indonesia. Tradisi gotong royong, kebersamaan, musyawarah, serta kekeluargaan telah lama mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Konstitusi pun melalui Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan kuat bagi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Persoalannya, modal sosial yang besar itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi koperasi yang sebanding. Masih banyak koperasi menghadapi keterbatasan skala usaha, profesionalisme pengelolaan, sumber daya manusia, permodalan, teknologi, pemasaran, hingga regenerasi anggota.

Oleh karena itu, mempelajari pengalaman negara-negara Eropa dalam mengembangkan koperasi menjadi sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Bukan untuk ditiru begitu saja, melainkan untuk memahami cara menerjemahkan nilai kebersamaan menjadi organisasi ekonomi yang modern.