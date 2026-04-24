Ismail Fahmi
Jumat, 24 April 2026 | 20.43 WIB

Ibam dan Masa Depan Inovasi Indonesia yang Sedang Dipertaruhkan

Oleh: Ismail Fahmi, Ph.D. Founder Drone Emprit

BERTAHUN-tahun yang lalu, di rumah saya di Belanda, seorang anak muda datang berkunjung. Itu pertemuan pertama saya dengannya. Saya saat itu telah menyelesaikan PhD selama 5 tahun, kemudian telah bekerja di Amsterdam selama 5 tahun berikutnya, dan tengah menyiapkan diri untuk pulang ke Indonesia.

Anak muda itu bernama Ibrahim Arief. Panggilannya Ibam.

Dia datang dengan pertanyaan yang jujur dan sederhana. "Mas, apa yang membuat Mas ingin pulang ke Indonesia? Dan kalau anak muda seperti saya, yang sedang berkarier di luar, apakah harus pulang juga?"

Saya jawab apa adanya. Untuk saya pribadi, saya memang ingin pulang. Belanda sudah maju, infrastrukturnya sudah terbangun, sistemnya sudah rapi. Indonesia yang sedang membangun, yang masih penuh kekurangan di sana-sini — di situlah saya merasa kehadiran saya lebih bermakna. Tetapi untuk anak-anak muda seperti Ibam, saya memberikan saran yang berbeda: berkaryalah dulu di luar, kumpulkan pengalaman, bangun jaringan, dan ikutilah suara hati ketika waktunya tiba untuk pulang.

Ibam, seperti yang kita tahu sekarang, akhirnya mengikuti suara hatinya. Dia pulang ke Indonesia. Dia menolak tawaran dari Facebook UK yang bernilai Rp5,1 miliar per tahun. Dia memilih mengabdi pada digitalisasi pendidikan Indonesia.

Dan hari ini, di usia produktifnya, dia berdiri di kursi terdakwa — dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp16,9 miliar dalam kasus pengadaan Chromebook Kemendikbudristek.

Saya menulis artikel ini karena saya merasa wajib. Bukan karena saya membela Ibam secara personal. Tetapi karena kasus ini — seperti yang ditunjukkan oleh data Drone Emprit — telah menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari nasib satu orang. Kasus ini menjadi cermin ketakutan satu generasi talenta digital Indonesia.

Potret Percakapan Publik

Selama periode 23 Maret hingga 22 April 2026, Drone Emprit mencatat 11.426 mentions dan 13.140.377 interaksi mengenai Ibrahim Arief di enam kanal: Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online. Angka ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar berita hukum biasa — ini adalah gelombang perhatian publik berskala nasional.

Yang menarik dan penting untuk dipahami adalah polarisasi tajam antara media arus utama dan media sosial:

Artikel Terkait
Nadiem Sebut Kesaksian Guru di Sidang Ungkap Chromebook Bisa Digunakan Meski Koneksi Internet Terbatas - Image
Kasuistika

Nadiem Sebut Kesaksian Guru di Sidang Ungkap Chromebook Bisa Digunakan Meski Koneksi Internet Terbatas

Jumat, 24 April 2026 | 04.38 WIB

Tim Hukum Nadiem Bersurat ke Bawas MA-KY, Minta Persidangan Diawasi dengan Ketat - Image
Kasuistika

Tim Hukum Nadiem Bersurat ke Bawas MA-KY, Minta Persidangan Diawasi dengan Ketat

Kamis, 23 April 2026 | 00.59 WIB

Nadiem Heran Eks Konsultannya Ibrahim Arief Dituntut 15 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook - Image
Kasuistika

Nadiem Heran Eks Konsultannya Ibrahim Arief Dituntut 15 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook

Selasa, 21 April 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

