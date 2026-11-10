Hindari Macet Akibat Demo Jakarta Hari Ini: Cek Rute Alternatif Monas, HI, dan DPR/MPR

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 510 personel dan menyiagakan rencana rekayasa lalu lintas di Kawasan Monas, Tugu Tani, Bundaran HI, hingga Gedung DPR/MPR pada Selasa (10/11). Pengalihan arus diterapkan secara situasional menyusul adanya kegiatan demonstrasi di titik-titik vital Ibu Kota yang dimulai pukul 10.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan Pemprov DKI memfasilitasi hak berdemokrasi masyarakat sekaligus menjaga kelancaran mobilitas warga lainnya.

"Kami menyiagakan 510 personel di lapangan dan terus berkoordinasi dengan institusi terkait, seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, juga Satpol PP DKI Jakarta, sebagai upaya menjaga mobilitas warga tetap berjalan," ujar Budi di Jakarta Selasa (10/11).

Budi menekankan rekayasa lalu lintas bersifat dinamis. Pengalihan arus lalu lintas baru akan diberlakukan jika terjadi penumpukan kendaraan di area aksi. "Rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Petugas kami akan membaca kondisi jalan dari waktu ke waktu, dan pengalihan arus baru diterapkan bila memang diperlukan," kata Budi.

Skema Rute Alternatif di 3 Kawasan Utama

Bagi pengguna jalan yang hendak melintasi kawasan terdampak, berikut rencana pengalihan arus lalu lintas yang telah disiapkan Dishub DKI Jakarta:

1. Kawasan Monas dan Tugu Tani

Dari Arah Utara:

- Harmoni menuju Senen: Jl. Hayam Wuruk – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gunung Sahari – Jl. Pasar Senen.

- Harmoni menuju Stasiun Gambir: Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Gedung Kesenian – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Lapangan Banteng Barat – Jl. Taman Pejambon – Jl. Pejambon – Jl. Medan Merdeka Timur – berputar di Simpang Jl. Medan Merdeka Timur/Jl. Batu III.