Jakarta dan Tangerang Dikepung 74 Demo Hari Ini, Cek Daftar Titik Rawan Macet

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 74 kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum atau aksi demo bakal berlangsung di wilayah Jakarta hingga Tangerang di hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Masyarakat yang hendak beraktivitas diimbau memantau rekayasa arus lalu lintas guna menghindari potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama.

Secara keseluruhan, aparat kepolisian mencatat terdapat 83 agenda kegiatan masyarakat pada hari ini.

Selain 74 aksi demonstrasi, terdapat 9 kegiatan lain seperti peringatan Hari Pahlawan, kegiatan olahraga, seni, budaya, hingga persidangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto mengungkapkan, konsentrasi massa aksi berada di beberapa wilayah hukum Polda Metro Jaya. Aksi paling banyak berpusat di Jakarta Pusat dengan total 47 kegiatan.

"Jakarta Selatan ada 18 kegiatan, Jakarta Timur 6, Jakarta Barat 1, Tangerang Kota 1, dan Tangerang Selatan 1 kegiatan," ujar Budi Hermanto, Selasa (10/11).

Titik Prioritas Pengamanan dan Perkiraan Jumlah Massa Pihak kepolisian telah memetakan kawasan-kawasan yang menjadi fokus utama pengamanan aksi demo.

Titik prioritas tersebut meliputi gedung DPR/MPR RI, seputaran Bundaran HI, Dukuh Atas, Silang Monas atau Merdeka Selatan, Tugu Tani, serta sejumlah kantor kementerian dan lembaga.

Berdasarkan surat pemberitahuan resmi yang diterima kepolisian, jumlah massa yang akan turun ke jalan diperkirakan mencapai hingga 2.700 orang dari berbagai elemen.