Demo Mahasiswa di Surabaya, Desak Pemerintah Tuntaskan Kebakaran Hutan hingga Bubarkan MBG

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Alun-Alun Surabaya, Selasa (10/11). (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Alun-Alun Surabaya pada Selasa (10/11). Demo itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dalam demontrasi ini mereka menyuarakan sejumlah tuntutan. Mulai dari penanganan kebakaran hutan hingga pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pantauan JawaPos.com, massa aksi tiba di kawasan tersebut sekitar pukul 15.25 WIB. Mereka berjalan kaki atau longmarch dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair) di Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan menuju Jalan Gubernur Suryo. Setibanya di lokasi, mahasiswa membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.
Salah satu isu yang disoroti adalah kebakaran hutan serta nasib masyarakat yang terdampak. Mereka mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Tak hanya itu, massa juga menyuarakan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Mereka turut mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibubarkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022