Demo Mahasiswa di Surabaya, Desak Pemerintah Tuntaskan Kebakaran Hutan hingga Bubarkan MBG

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Alun-Alun Surabaya pada Selasa (10/11). Demo itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Dalam demontrasi ini mereka menyuarakan sejumlah tuntutan. Mulai dari penanganan kebakaran hutan hingga pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pantauan JawaPos.com, massa aksi tiba di kawasan tersebut sekitar pukul 15.25 WIB. Mereka berjalan kaki atau longmarch dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair) di Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan menuju Jalan Gubernur Suryo. Setibanya di lokasi, mahasiswa membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.

Salah satu isu yang disoroti adalah kebakaran hutan serta nasib masyarakat yang terdampak. Mereka mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.