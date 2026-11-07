Lagi Ramai Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Jenderal Suyudi Temui 2 Eks Kapolri

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (Polri)



JawaPos.com - Di tengah penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menemui beberapa mantan kapolri. Salah satunya kapolri ke-14, Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi.

Melalui unggahan pada akun media sosial resminya, Suyudi menyampaikan bahwa dirinya menemui Roesmanhadi untuk bersilaturahmi. Selain itu, dia ingin memberikan penghormatan secara langsung kepada sosok penting yang sudah turut membesarkan Korps Bhayangkara.

”Wejangan, nasihat, serta pengalaman pengabdian beliau di masa lampau menjadi bekal berharga sekaligus pedoman moral bagi kepemimpinan Polri masa kini dalam mengayomi dan melayani masyarakat,” bunyi keterangan pada unggahan tersebut dikutip Sabtu (7/11).

Lebih lanjut, Suyudi menyampaikan bahwa para purnawirawan Polri seperti Roesmanhadi menjadi teladan bagi insan Bhayangkara. Keteladanan itu juga menjadi suluh semangat bagi Suyudi dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

”Untuk terus menjaga marwah Korps Bhayangkara demi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” imbuhnya.

Selain Roesmanhadi, Suyudi disebut telah menemui kapolri ke-16 Surojo Bimantoro. Kemudian pada Jumat (6/11), dia sudah menerima kunjungan Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) dan mendapatkan dukungan untuk mengungkap kasus penyadapan presiden.

”Yang kita apresiasi juga adalah bagaimana bisa melakukan penindakan, penangkapan terhadap pelaku penyadapan. Ini luar biasa, yang mengagetkan kita semua, juga termasuk rekan-rekan media, ternyata juga pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau,” ucap perwakilan PKBB Komjen Pol (Purn) Imam Sudjarwo.

Sehari sebelumnya, pada Kamis (5/11) Suyudi menerima kedatangan Persatuan Purnawirawan Polri yang dipimpin oleh Jenderal Polisi (Purn) Hendarso Danuri. Dia turut menegaskan dukungan kepada Polri untuk mengungkap kasus hukum penyadapan presiden.

”Ini bukan persaingan antara kapolri dan mantan kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian bapak kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” ujarnya.