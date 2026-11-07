Penjelasan Atlet MMA Yudi Cahyadi Soal Perseteruannya dengan Herri Pras Usai Singgung UAH dan UAS

Yudi Cahyadi, Petarung Road to UFC yang Datangi Rumah Herri Pras hingga Berujung Laporan Polisi (UFCIndonesia)
JawaPos.com - Atlet MMA Yudi Cahyadi mengungkapkan kronologi kedatangannya bersama sejumlah orang ke rumah konten kreator Herri Pras di Kabupaten Bogor. Yudi mengaku kedatangannya bertujuan mengajak Herri Pras berduel, tetapi ajakan tersebut disebut berulang kali ditolak.
Yudi menyebut, kedatangannya dipicu oleh sejumlah pernyataan dan konten Herri Pras yang dinilai mencela hingga menghina beberapa ulama. Di antaranya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, dan Habib Umar bin Hafiz.
"Setelah melihat banyak video dan berita yang beredar, saya perlu menjelaskan sekaligus meluruskan keadaan yang sebenarnya. Ya, betul, kemarin malam, kami datang ke rumah Herri Pras Al-Kaburi di Kabupaten Bogor," ujar Yudi melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (5/11).
Dia mengaku ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung. Terlebih, menurut Yudi, Herri Pras sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dengan konsep no rules.
Yudi mengatakan, saat mendatangi rumah Herri Pras, dirinya tidak datang sendirian. Dia mengaku ditemani Ketua RT setempat dan kedatangan mereka disaksikan sejumlah warga. Menurutnya, awalnya persoalan tersebut hendak diselesaikan melalui pembicaraan baik-baik.
"Saya datang ditemani Bapak RT dan juga disaksikan oleh warga setempat. Dan awalnya juga kami datang serta bicara baik-baik," katanya.
Namun, situasi disebut berubah ketika Yudi meminta Herri Pras memenuhi tantangan duel satu lawan satu. Dia mengklaim ajakan tersebut disampaikan berulang kali, tetapi Herri Pras menolak dengan berbagai alasan.
Baca Juga:Persebaya Punya Lini Pertahanan Terbaik, Shin Tae-yong Minta Persija Jakarta Tetap Waspada
"Saya langsung meminta untuk duel no rules satu lawan satu seperti yang dia minta. Tapi dia menolak dan selalu beralasan macam-macam," ungkapnya.
Yudi juga mengklaim Herri Pras memilih masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu karena takut menghadapi tantangan tersebut.
Dalam keterangannya, Yudi mengakui sempat melakukan tindakan fisik terhadap Herri Pras. Namun, dia berdalih tindakan tersebut hanya untuk memberikan pelajaran dan tidak membahayakan keselamatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022