Tantang Duel Herri Pras di Rumahnya, Yudi Cahyadi: Dia Takut dan Mengunci Diri!  

JawaPos.com - Petarung MMA Yudi Cahyadi membeberkan kronologi kedatangannya bersama sejumlah orang ke rumah konten kreator Herri Pras di Kabupaten Bogor. Yudi menyebut kedatangannya bertujuan mengajak Herri Pras duel tapi berulang kali ditolak dan ketakutan.

Yudi menyebut kedatangannya dipicu oleh pernyataan dan konten Herri Pras yang dinilai mencela hingga menghina sejumlah ulama. Di antaranya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, dan Habib Umar bin Hafiz.

"Setelah melihat banyak video dan berita yang beredar, saya perlu menjelaskan sekaligus meluruskan keadaan yang sebenarnya. Ya, betul, kemarin malam, kami datang ke rumah Herri Pras Al-Kaburi di Kabupaten Bogor," ujar Yudi di Instagramnya, dikutip Kamis (5/11).

Ia mengaku ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung. Terlebih, menurut Yudi, Herri Pras sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dengan konsep no rules.

Yudi mengatakan, saat mendatangi rumah Herri Pras, dirinya tidak datang sendirian. Ia ditemani Ketua RT setempat dan kedatangannya disaksikan sejumlah warga. Ia juga mengklaim awalnya mereka berusaha menyelesaikan persoalan dengan berbicara baik-baik.

"Saya datang ditemani Bapak RT dan juga disaksikan oleh warga setempat. Dan awalnya juga kami datang serta bicara baik-baik," katanya.

Namun, situasi kemudian memanas setelah Yudi mengaku meminta Herri Pras memenuhi tantangan duel satu lawan satu. Ia menyebut ajakan tersebut disampaikan berulang kali, tetapi Herri Pras justru menolak dengan berbagai alasan.

"Saya langsung meminta untuk duel no rules satu lawan satu seperti yang dia minta. Tapi dia menolak dan selalu beralasan macam-macam," ungkapnya.