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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.45 WIB

Aksi Nyata Siswa SMA Tangani Karhutla Jadi Contoh Bagi Negara

Rudiansyah, siswa kelas X SMAN 10 Palangka Raya, Kalteng ikut menjadi relawan karhutla dengan kostum superman. (Istimewa) - Image

Rudiansyah, siswa kelas X SMAN 10 Palangka Raya, Kalteng ikut menjadi relawan karhutla dengan kostum superman. (Istimewa)

JawaPos.com – Aksi nyata anak-anak muda dalam mengimplementasikan makna Sumpah Pemuda berulang kali terekspos ke publik, terutama saat bencana kebakaran hutan dan lahan melanda Indonesia.

Pemerintah pun menjadikan aksi nyata ini sebagai kampanye untuk mendorong lebih banyak anak muda berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Salah satunya dilakukan Rudiansyah, pemuda yang sukarela ikut menjadi bagian dari relawan penanggulangan karhutla di wilayah Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Rudiansyah yang melakukan aksi nyentrik dengan menggunakan kostum Superman ikut berjibaku memadamkam api karhutla di wilayah Kalimantan.

Pemuda berusia 17 tahun itu adalah siswa kelas X di SMAN 10 Palangka Raya. Aksi heroik Rudiansyah viral lantaran ikut turun langsung memadamkan karhutla di kawasan Petuk Katimpun dengan mengenakan kostum Superman.

Aksi Rudiansyah sempat mendapat sambutan positif pemerintah yang disampaikan secara langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, pada Rabu (19/10).

"Ini salah satu contoh anak muda yang luar biasa. Ini superhero, tapi juga menjadi forest hero, pahlawan yang menyelamatkan hutan," kata Raja Juli.

Raja Juli mengamini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengentaskan karhutla di Tanah Air.

Tak dipungkiri, beberapa bulan belakangan ini masyarakat dikhawatirkan atas dampak dari asap karhutla.

"Tanpa ada masyarakat dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai," ucapnya.

Editor: Bayu Putra
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