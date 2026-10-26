Prabowo Berikan Banpres Rp 200 Miliar untuk Tangani Karhutla Sumsel

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 200 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap langsung ke pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota.

“Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar. Banpres ini dilihat dari status kedaruratan," ujar Raja Juli Antoni.

Pada tahap pertama, Banpres sebesar Rp 100 miliar telah disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.

Lebih lanjut, tahap kedua dari Banpres yaitu sebesar Rp 100 miliar telah disalurkan kepada 10 kabupaten/kota.

Sepuluh daerah penerima pada tahap kedua, yakni Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kota Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, dan Lahat.

“Dengan demikian, total Banpres yang telah disalurkan Presiden Prabowo untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan mencapai Rp 200 miliar,” kata dia lagi.

Selain itu, Menhut menegaskan bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan status kedaruratan penanganan karhutla di daerah.