Prabowo Berikan Banpres Rp 200 Miliar untuk Tangani Karhutla Sumsel

Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bersama Gubernur Kalsel H. Muhidin, Senin (12/10).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 200 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap langsung ke pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota.
“Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar. Banpres ini dilihat dari status kedaruratan," ujar Raja Juli Antoni.
Pada tahap pertama, Banpres sebesar Rp 100 miliar telah disalurkan kepada Provinsi Sumsel dan empat kabupaten, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Lebih lanjut, tahap kedua dari Banpres yaitu sebesar Rp 100 miliar telah disalurkan kepada 10 kabupaten/kota.
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Sepuluh daerah penerima pada tahap kedua, yakni Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kota Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Kota Prabumulih, dan Lahat.
“Dengan demikian, total Banpres yang telah disalurkan Presiden Prabowo untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan mencapai Rp 200 miliar,” kata dia lagi.
Selain itu, Menhut menegaskan bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan status kedaruratan penanganan karhutla di daerah.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel serta memastikan penyerapan berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.
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